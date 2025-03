nicko cruises stellt Neuigkeiten für 2026/27 vor

Guido Laukamp, Geschäftsführer der nicko cruises Schiffsreisen GmbH, präsentierte auf der internationalen Tourismusmesse aktuelle Neuigkeiten zu Routen, Zielgebieten und der Flotte des Kreuzfahrtunternehmens. Neben einem Neuzugang auf der Donau fügt nicko cruises ab 2026 mit dem spanischen Guadalquivir einen weiteren Fluss zu seinem europäischen Kreuzfahrtportfolio hinzu. Zusätzlich ergänzen neue Themenreisen und Routen auf Deutschlands beliebtesten Wasserwegen das bestehende Programm.

Flotten-Neuzugang auf der Donau

Zuwachs bekommt der Stuttgarter Kreuzfahrtanbieter ab 2026 auf der Donau. Zusätzlich zu den Schiffen Bolero, Maxima, Vikoria, Celina und Belvedere wird dann auch die baugleiche Bellejour auf dem Strom unterwegs sein. Die Routenvielfalt der Bellejour reicht von viertägigen Kreuzfahrten von Passau bis Wien über sechs- bis achttägige Reisen nach Budapest und Kreuzfahrten ab/bis Wien mit internationalem Flair, bis hin zur 19-tägigen Route von Passau bis Konstanza am Schwarzen Meer und zurück.

Neue Routen der Katharina von Bora

Das Flussschiff Katharina von Bora, welches für nicko cruises bisher auf Elbe, Havel, Oder und Ostsee unterwegs ist, bekommt ab 2026 ein zusätzliches Zielgebiet. In Zukunft können die bis zu 80 Passagiere neben den beliebten Kreuzfahrten in Norddeutschland auf vier verschiedenen, achttägigen Routen den Rhein, die Mosel und die Saar an Bord des Schiffs erleben. Die Kreuzfahrt von Merzig nach Köln, die auch in umgekehrter Richtung gefahren werden kann, beinhaltet spannende Highlights quer durch die europäische Geschichte.

Kreuzfahrten in Südspanien

Auf dem Guadalquivir, dem längsten Fluss Andalusiens, werden an sechs Terminen zwischen April und September 2026 neue, achttägigen Reise geboten. Mit einer Kapazität von bis zu 176 Passagieren geht es an Bord der La Belle de Cadix von Sevilla nach Cádiz und zurück.

Neue Themenreisen auf dem Rhein

Wer für ein „Military Tattoo“-Musikfestival nicht bis ins ferne Schottland fliegen möchte, kann im Juli 2026 mit nicko cruises entspannt mit der Rhein Melodie zu den Klängen der internationalen Blasmusikelite reisen. Das Basel Tattoo lässt mit 200 Dudelsackspielern Hymnen wie „Amazing Grace“ und „Highland Cathedral“ in der authentischen Atmosphäre des Innenhofs der Kaserne auf musikalisch höchstem Niveau erklingen. Der Start- und Endhafen der Reise ist Köln.

Für Krimifans bietet die achttägige „Crime Cruise“ auf der Rhein Symphonie entspechenden Nervenkitzel. Echte Kriminalfälle, spannende Vorträge, Mordlust und ungelöste „Cold Cases“ stehen im Fokus dieser Kreuzfahrt von Köln über Andernach und Straßburg zurück nach Köln. Die abwechslungsreiche Reise findet an vier Terminen in 2026 statt.

Einmal um die Welt

Die vierte Weltreise mit der Vasco da Gama führt vom 3. November 2026 bis 15. Mai 2027 einmal um den Globus. Vom Hamburger Hafen aus über Teneriffa überqueren die Kreuzfahrer den Atlantik bis Martinique in der Karibik. Durch den weltberühmten Panamakanal führt die Route entlang der Westküste Südamerikas nach Santiago de Chile und über die traumhaften Inselwelten der Südsee über Tahiti bis Manila. Von dort über Yokohama und Ho-Chi-Minh-Stadt erleben die Weltreisenden die Vielseitigkeit Asiens und insbesondere Japans besonders intensiv, bevor sie mit der Überquerung des indischen Ozeans wieder Kurs auf Europa nehmen. Von Salalah im Oman über Athen sind die Gäste der Vasco da Gama dann pünktlich zum mediterranen Frühling zurück in Europa. Über Athen durch das Mittelmeer und entlang der europäischen Westküste endet die große Reise 193 Tage später wieder zurück auf deutschem Boden, in Hamburg.

Wem die gesamte Reise um den Globus zu lang ist, hat die Möglichkeit, die sogenannte „kleine Weltreise“ zu buchen: 126 Tage von Hamburg bis Yokohama. Auch 2026/27 sind alle Routen der Weltreise wieder einzeln und kombiniert als Fernreisen buchbar.

Nach der Weltreise 2026/27 ist die Vasco da Gama dann in West- und Nordeuropa unterwegs. Unter anderem entlang der norwegischen Küste bis zum Nordkap, rund um die britischen Inseln und zu den traumhaftesten Urlaubsorten Frankreichs und Spaniens. (red)