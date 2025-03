ITB-Berlin: Interview mit Deborah Rothe

Aktuell und noch bis 7. März 2025 treffen sich TeilnehmerInnen aus 165 Ländern am Messegelände der deutschen Hauptstadt. Die Messe ist aber nicht nur Messe, sondern auch Rahmen für den ITB Berlin Kongress oder das „Home of Luxury“. Vor dem offiziellen Start der diesjährigen Veranstaltung hat tip ein exklusives Interview mit Deborah Rothe, Exhibition Director und Projektleiterin, geführt.

Interview mit Deborah Rothe



tip: Wie entwickeln sich die Zahlen und Nachfragen der Aussteller?

Deborah Rothe: Die Entwicklung ist sehr erfreulich. Bereits 95% der Flächen sind ausgebucht, und wir haben Anmeldungen aus 165 Ländern. Schon zu Jahresbeginn lagen die Anmeldezahlen etwa 40% über denen von 2024. Ein früher Start der Flächenzuweisung war hier ein entscheidender Erfolgsfaktor.

tip: Gibt es bei den Ausstellern merkbare Verschiebungen – von Destinationen zu Anbietern, oder umgekehrt?

Rothe: Wir sehen besonders starkes Wachstum aus Asien, dem arabischen Raum und Afrika. Auch der Kreuzfahrt-Bereich legt weiter zu, und der Travel-Tech-Sektor ist so nachgefragt, dass es Wartelisten gibt. Es gibt zudem räumliche Optimierungen: AIDA zieht in Halle 25, Benelux ist nun in Halle 18, Condor wechselt in Halle 3.1, und das Home of Luxury ist im Palais am Funkturm zu finden.

tip: Auf welche Neuerungen dürfen wir uns auf der ITB Berlin 2025 freuen?

Rothe: Auf viele spannende Premieren: Neue Aussteller sind u. a. die Atlantis-Hotels, Falk Travel, die Swiss Group International, Djibuti, Visa sowie einige e-Sim-Anbieter. Im Career-Bereich startet der ITB Talent Hub als Plattform für Nachwuchstalente und Arbeitgeber in der Tourismusbranche. Unser diesjähriges Gastland Albanien ist eines der Highlights der ITB Berlin. Mit eindrucksvollen Präsenzen in Halle 3.1 und der Abenteuerhalle 4.1 zeigt es die Vielfalt seiner touristischen Angebote.

Auch im ITB Berlin Kongress setzen wir neue Impulse: Neue Formate, wie der Corporate Culture Clash, die ITB Transition Labs und den ersten ITB Travel and Tourism Radar eröffnen frische Perspektiven und praxisnahe Lösungen für den Wandel in der Reisebranche. Insgesamt erwarten wir 400 Speaker, 200 Sessions, vier Bühnen und 17 Tracks – erstmals können alle Inhalte auch per Livestream während und als Video on Demand nach der Veranstaltung verfolgt werden. Für noch effizienteres Networking und bessere Planung sorgt der ITB-Navigator mit der Match & Meet-Plattform.

Österreich vergrößert Präsenz

tip: Österreich ist - aufgrund von Sanierungsarbeiten - in den Hub 27 ausgewichen. Bleibt das auch in diesem Jahr so?

Rothe: Ja, Österreich bleibt auch in diesem Jahr in unserer modernsten Halle, dem hub27 und das mit einer um 100 Quadratmeter erweiterten Präsenz auf 850 Quadratmeter. Die Schweiz ist ebenfalls gewachsen, und die Deutsche Zentrale für Tourismus ist mit mehreren Bundesländern vertreten. Sonnenklar.TV ist nach der FTI-Insolvenz jetzt Hauptaussteller in der Halle.

tip: Für diese Ausgabe des Kongresses heißt das Motto: „The Power of Transition Lives Here“ - was dürfen wir uns darunter vorstellen?

Rothe: Das Motto „The Power of Transition Lives Here“ spiegelt die enormen Herausforderungen und Chancen wider, die der aktuelle Transformationsprozess in der Reise- und Tourismusbranche mit sich bringt. Gleichzeitig steht es für die Vielfalt der ITB-Community – von innovativen Start-ups bis hin zu globalen Konzernen. Im Fokus stehen dabei die Megatrends Nachhaltigkeit und Technologie, insbesondere die Rolle der Künstlichen Intelligenz, die den Sektor nachhaltig prägt und neue Möglichkeiten eröffnet.

tip: Warum sollten - aus Ihrer Sicht - unsere LeserInnen aus der österreichischen Tourismusbranche in diesem Jahr unbedingt bei der ITB Berlin 2025 dabei sein, was sollten sie auf keinen Fall verpassen?

Rothe: Die ITB Berlin ist die weltweit führende Plattform für die Tourismusbranche – es gibt keine andere Veranstaltung, die den globalen Markt so kompakt und umfassend abbildet. Hier entstehen Trends, die die Zukunft des Tourismus prägen, und Gäste finden eine unvergleichliche Inspirationsquelle. Mit Ausstellern aus 165 Nationen bietet die Messe eine einzigartige Gelegenheit, internationale Kontakte zu knüpfen und neue Märkte zu erschließen. Zudem ist der ITB Berlin Kongress der wichtigste Fachkongress der Branche und liefert wertvolle Einblicke in zentrale Zukunftsthemen. (Red)