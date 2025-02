Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 9/10

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Demonstration gegen die russische Regierung in Berlin:

Aktivisten in der deutschen Hauptstadt Berlin haben für morgigen Samstag, den 1. März 2025, zu einer großangelegten Demonstration gegen die russische Regierung aufgerufen. Unter anderem soll ein Protestmarsch vom Potsdamer Platz zur Pariser Platz führen. Es kann zu Einschränkungen im lokalen Verkehr kommen.

Proteste in Serbien:

Außerdem haben studentische Gruppierungen in Serbien für Samstag erneut Proteste angekündigt. Bereits in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Demonstrationen - Hintergrund ist der Einsturz des Vordachs des frisch renovierten Hauptbahnhofs in der Stadt Novi Sad am 1. November 2024, bei dem 15 Menschen starben. Kritiker der Regierung von Präsident Aleksandar Vucic und Experten gehen davon aus, dass die Katastrophe auf Schlampereien und Korruption zurückzuführen sei. Im Hinblick auf die neuerlichen Proteste wird erwartet, dass das Regime mit harter Hand gegen Demonstranten vorgehen wird.

Parlamentswahlen in Tadschikistan:

In Tadschikistan wählen die Menschen am Sonntag, den 2. März 2025, ein neues Parlament. Also klarer Favorit auf den Sieg gilt die Volksdemokratische Partei Tadschikistans, deren Vorsitzender Emomalij Rahmon das Land seit 1994 autoritär regiert. Im Hinblick auf die Wahl und insbesondere nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse ist mit Protesten zu rechnen. Die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen. In den großen Städten sind örtliche Verkehrsbehinderungen möglich.

Bahnstreik in Belgien:

In Belgien findet voraussichtlich noch bis einschließlich Sonntag ein landesweiter Bahnstreik statt. Es kommt zu erheblichen Einschränkungen im Schienenverkehr. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

Parlamentswahlen in Mikronesien:

In Mikronesien wird am Dienstag, den 4. März 2025, ein neues Parlament gewählt. Aufgrund der ohnehin angespannten politischen Lage in dem pazifischen Inselstaat ist hinsichtlich der Wahlen mit möglichen Protesten und Ausschreitungen zu rechnen. Die örtlichen Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen.

Generalstreik in Italien:

In Italien wird am kommenden Samstag, den 8. März 2025., die Arbeit niedergelegt – in dem Land auf dem Stiefel kommt es voraussichtlich zu einem Generalstreik, zu dem verschiedene Gewerkschaften und Gruppierungen aufgerufen haben. Es ist mit Einschränkungen im öffentlichen Leben, Verkehrsbehinderungen und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind nicht auszuschließen.

In Kooperation mit: