G Adventures: 30 neue 18-to-Thirtysomethings-Reisen

G Adventures hat 30 neue Touren in kleinen Gruppen für junge Reisende im Portfolio, die Gemeindetourismus, budgetschonende Preise und authentische Erlebnisse verbinden. Alle "18-to-Thirtysomethings-Reisen" bieten authentische Begegnungen, sozial wertvolle Erlebnisse und Reiseziele abseits der Touristenpfade - und wahren eine Balance zwischen Unabhängigkeit und dem Kontakt zu anderen Reisenden. Jeder Trip der „18-to-Thirtysomethings”-Reiseart von G Adventures steckt dabei voller prägender Erlebnisse. Zu den Highlights zählen beispielsweise: Eine Übernachtung in einem traditionellen Hanok in Südkorea, ein Treffen mit inspirierenden Unternehmerinnen in Pakistan oder eine Wanderung zu SchäferInnen in einer abgelegenen Siedlung in Albanien.

Authentische Begegnungen

Ganz im Sinne des Engagements von G Adventures für Gemeindetourismus ermöglichen die neuen Reisen den Besuch von Organisationen, Regionen und Unternehmen, bei denen der Wissensaustausch zwischen Besuchenden und lokalen Anbietenden eine nachhaltige positive Wirkung hinterlassen soll. Ein zusätzlicher Pluspunkt für diese umweltbewusste Altersgruppe: Dank des „Trees for Days"-Programms wird auf allen G Adventures-Reisen für jeden Reisetag und Reisenden ein Baum in ihrem Namen gepflanzt.

Reisebeispiele:

Alle 30 neuen Trips der Reiseart “18-to Thirtysomethings” sind ab sofort buchbar mit Abreiseterminen bereits ab März 2025. Hier vier Reisebeispiele:

SÜDKOREA: In einem traditionellen Hanok (Homestay) übernachten und Begegnungen mit den 80-jährigen Taucherinnen von Jeju: Für die „18-to-Thirtysomethings” steht das Eintauchen in das Leben der Einheimischen meist ganz oben auf der Prioritätenliste. Der Aufenthalt in einem traditionellen Hanok, einem historischen koreanischen Haus, verbindet einen faszinierenden Einblick in Geschichte und Kultur mit einer gemütlichen Übernachtung. Außerdem können Reisende die Haenyeo beobachten – die legendären Taucherinnen der Insel Jeju, von denen einige über 80 Jahre alt sind. Sie tauchen unter die Wasseroberfläche und halten dabei drei Minuten lang die Luft an, um Muscheln und andere Schalentiere zu sammeln. Weitere Details: Korea to Japan: Epic Eats & Bright City Lights - Ab 2.799* EUR p. P. für 15 Tage - Erste Abreise 17. April 2025

ALBANIEN: Wanderung zu SchäferInnen inklusive traditionellem Mittagessen: Der Weg ist das Ziel: Diese Reise beinhaltet eine Wanderung durch Schafherden und wilde Blumenwiesen zu einer abgelegenen Siedlung von SchäferInnen in den albanischen Hügeln. Die Gruppe taucht an einem sonnigen Morgen in das authentische albanische Bergleben ein und genießt bei den SchäferInnen vor Ort ein herzhaftes traditionelles Mittagessen mit regionalen Fleischspezialitäten, Käse und frisch gebackenem Brot. Dabei lernen sie mehr über die Lebensweise der Schäfer:innen. Außerdem besuchen die Reisenden Burgen und Dörfer in den albanischen Alpen und entspannen auf der griechischen Insel Korfu. Weitere Details: Tirana to Corfu: Ancient Towns & the Albanian Riviera - Ab 799* EUR p. P. für 7 Tage – Erste Abreise 30. April 2025

AUSTRALIEN & NEUSEELAND: Känguru-Wanderung im Buschland und kulturelle Erlebnisse mit einem Māori-Guide im Te Puia-Tal: Kängurus gehören zu den bekanntesten Symbolen Australiens, doch sie in freier Wildbahn zu sehen, ist gar nicht so einfach. Auf dieser Reise hat die Gruppe bei einer Wanderung durch das Küstenbuschland rund um Arrawarra die Gelegenheit, Kängurus – und ihre Jungtiere – in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Im neuseeländischen Rotorua trifft die Gruppe auf einen lokalen Māori-Guide im Te Puia-Thermaltal, einem der beeindruckendsten geothermischen Wunder der Welt. Hier erfahren die Reisenden mehr über die Bedeutung der dampfenden Geysire und genießen dabei einen traditionellen Kāinga Waru-Pudding, der in der heißen Quelle gekocht wurde. Weitere Details: Australia & New Zealand: A Month Down Under - Ab 5.439* EUR p. P. für 38 Tage – Erste Abreise 12. April 2025

KOLUMBIEN: Trekking durch wildtierreiche Dschungelpfade des Tayrona-Nationalparks an der Karibikküste: Hoch aufragende Berge, tiefblaue Wellen und dichter Dschungel bilden die Kulisse dieser Wanderung durch den Tayrona-Nationalpark, bei der sich die Gruppe ganz auf die Natur einlassen und die heimische Tierwelt bewundern kann. Zudem bietet diese Reise für 18- bis 39-Jährige mit einer Partynacht in den Gassen von Cartagena und der Gelegenheit, die Bewohner:innen der berühmten Comuna 13 in Medellín kennenzulernen, noch einiges mehr. Weitere Details: Complete Colombia: Coastal Caribbean and Inland Hidden Gems - Ab 2.226* EUR p. P. für 17 Tage – Erste Abreise 18. Juli 2025

Weitere Information unter: www.gadventures.com/travel-styles/18-to-30somethings (red)