Neues Schulungsprogramm von Explore Fairbanks

Die englischsprachige Schulungreihe besteht aus insgesamt vier Teilen mit einem Quiz nach jedem Teil und einem abschließenden Quiz am Ende der Abschlusspräsentation. Teilnehmer, die alle vier Schulungen absolvieren und alle Quizfragen beantworten, haben die Chance, an einer FAM-Tour in Fairbanks teilzunehmen.

Explore Fairbanks Experte werden

Jede Schulung wird vom Explore Fairbanks Tourism Department durchgeführt und behandelt verschiedene Themen, die die wichtigsten Verkaufsargumente des Reiseziels für alle - von unabhängigen BesucherInnen bis zu Gruppenreisen - aufzeigen.

Die ersten beiden Webinare fanden bereits im Jänner und Februar unter den Titeln "Allgemeines Training (FAMS Certified)" und "Mitternachtssonne & Denali-Spaß" statt. Die kommenden Schulungen befassen sich mit den Themen "Aurora Capital & Winter Wonderland" und "Kuriositäten und aktuelle Ereignisse".

Schulungstermine:

5. März 2025 - Aurora Capital und Winter Wonderland

20. März 2025 - Aurora Capital und Winter Wonderland: Wiederholung

2. April 2025 - Kuriositäten und aktuelle Ereignisse

17. April 2025 - Kurioses und Zeitgeschehen: Wiederholung

Alle Schulungen finden um 10:00 Uhr (Alaska-Zeit) statt.

Anmeldung & weitere Infos zum Schulungsprogramm HIER

Exklusives Training (FAMS Certified) möglich

Für Agenturen mit 10 oder mehr MitarbeiterInnen, die das erste Webinar verpasst haben, kann Explore Fairbanks eine exklusive FAMS-Online-Schulung durchführen. Dafür ist Elke Brosin, Explore Fairbanks Europarepräsentantin, unter fairbanks.alaska@fairwelltravel.de zu kontaktieren.

FAM Teilnahmevoraussetzungen für europäische Reisebüros:

sind die erfolgreiche Teilnahme am Online Schulungsprogramm sowie der Nachweis einer bestätigten Flugbuchung mit Condor nach Fairbanks.

Falls Agents das Schulungsprogramm bereits 2024 erfolgreich absolviert haben, es ihnen aber an der Fairbanks Flugbuchung mit Condor fehlte - sie aber in diese,m Jahr KundInnen mit Condor nach Fairbanks schickst, qualifizieren sich ebenfalls für einen FAM Platz.

Weitere Infos zu Fairbanks unter: www.explorefairbanks.com (red)