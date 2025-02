Im Rahmen der gemeinsamen Aktion packten Costa Mitarbeitende auch heuer wieder vor Ort mit an und unterstützten das Team der Tafel Österreich bei der Sortierung und Verteilung geretteter Lebensmittel.

Zusätzlich leistete die Costa Crociere Foundation mit einer Geldspende einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Lebensmittelrettung: Damit konnte Die Tafel Österreich überschüssiges Gemüse direkt von einer regionalen Erzeugerorganisation beziehen - Lebensmittel, die andernfalls vernichtet worden wären. Ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und zur Versorgung von Menschen in Not. Insgesamt konnten so rund sechs Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt und an armutsbetroffene Menschen in Mutter-Kind-Häusern, Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingsheimen verteilt werden.

Unterstützung von Umwelt- und Sozialprojekten

Seit 2015 setzt sich die Costa Crociere Foundation mit 31 Umwelt- und Sozialprojekten für die Förderung, Unterstützung und Entwicklung unterschiedlichster Initiativen ein, an denen mehr als 185.000 Begünstigte in 30 verschiedenen Ländern weltweit beteiligt waren.

Die Initiative in Österreich ist Teil eines umfassenderen Corporate Freiwilligenprogramms, das von Mitarbeitenden der Costa Niederlassungen in sechs europäischen Ländern mitgetragen wird. In Österreich arbeitet Costa nun schon zum vierten Mal mit der Tafel Österreich. (red)