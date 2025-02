G Adventures bietet erstmalig Erlebnisreisen in Pakistan

Pakistan gilt als eines der angesagtesten Reiseziele für 2025. Passend dazu erweitert der Anbieter von Erlebnisreisen und Pionier im Gemeindetourismus, sein Portfolio um drei neue Trips in der Destination. Yves Marceau, Vice President of Product bei G Adventures, freut sich, dass Reisende nun nicht nur ein neues Land, sondern auch wunderschöne Regionen innerhalb Pakistans entdecken können, die lange Zeit vom wirtschaftlichen Nutzen eines nachhaltigen Tourismus abgeschnitten waren. Dazu erklärt er: „Obwohl der Tourismus in Pakistan zunimmt, haben wir festgestellt, dass viele Orte und Gemeinschaften immer noch übersehen werden. Bei der Produktentwicklung haben wir deshalb nach Wegen gesucht, wie die Einnahmen aus dem Tourismus in Pakistan verbleiben können. Dies tun wir, indem wir kulturelle und soziale Interaktionen mit den Einheimischen auf eine nachhaltige und für die Gemeinschaften vorteilhafte Weise fördern."

Erlebnisreisen in Pakistan

Zwei der neuen Reisen gehören zur „Active”-Reiseart von G Adventures und legen den Schwerpunkt auf Wanderungen in der abgelegenen und unberührten Region entlang des „Thallay La Trails“. Diese historische Route war über Jahrhunderte hinweg die einzige Verbindung zwischen den antiken Königreichen Khaplu und Shigar und spielte eine zentrale Rolle für den Handel sowie das Überleben der dort ansässigen Gemeinschaften. Mit dem Bau moderner Straßen verlor der Pfad jedoch an Bedeutung. Heute wird er nur noch selten für Wanderungen genutzt, wodurch viele Gemeinschaften den Zugang zu nachhaltigen Einkommensmöglichkeiten verloren haben.

Der dritte neue Trip, in der „18-to-Thirtysomethings“-Reiseart für junge Reisende, bietet, wie alle neuen Pakistan-Trips, unentdeckte Regionen, lässt jedoch die längeren, anspruchsvollen Wanderungen auf dem „Thallay La Trail“ aus. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinschaften hat G Adventures eine Route entwickelt, die Reisende zu von Frauen geführten Street-Food-Ständen in Lahore, auf eine Wanderung zum Miranjani Peak und durch Gletscher-Täler führt – und sie zu einem Mittagessen bei einer lokalen Familie im Hunza-Dorf einlädt.

Die drei neuen Pakistan-Trips können ab sofort gebucht werden und umfassen:

Pakistan: Lahore & Hiking the Karakoram Mountains - Preis: ab 2.579 EUR p.P., ab 1. Juli 2025

- Preis: ab 2.579 EUR p.P., ab 1. Juli 2025 Pakistan: Hike the Karakoram Mountains - Preis: ab 2.249 EUR p.P., ab 1. Juli 2025

- Preis: ab 2.249 EUR p.P., ab 1. Juli 2025 Pakistan: Karakoram Highway, Local Eats & Village Life - Preis: ab 1.349 EUR p.P., ab 21. Juni 2025

(red)