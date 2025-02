TUI-Aktion zum Valentinstag

Bei Buchung von 13. bis 18. Februar können TUI Gäste je nach Höhe des Reisepreises bis zu 300 EUR auf ausgewählte Reisen vom 13. Februar bis Ende September 2025 sparen. Die Aktion gilt für Paare genauso wie für Alleinreisende und Familien - damit sich jeder zum Valentinstag eine besondere Auszeit gönnen kann.

Urlaubstipps zu attraktiven Preisen

Einlösbar ist die Valentinstag-Aktion mit dem Code LOVE250 für ausgewählte TUI Pauschalreisen mit einem Mindestaufenthalt von drei Nächten in beliebten Urlaubsdestinationen wie Griechenland, Spanien, der Türkei, auf den Kapverden, in Ägypten oder auf der Fernstrecke in Mexiko, Thailand und auf den Malediven. Hier einige Beispiele:

1. Strandspaziergänge an der Türkischen Riviera

Das TUI Blue Palm Garden in Kizilagac bietet Gästen ein einzigartiges Urlaubserlebnis in idyllischer Umgebung, direkt am Mittelmeer und eingebettet in eine üppige Gartenlandschaft. Das hoteleigene Spa lädt mit seinen vielfältigen Behandlungen zur Entspannung ein, während der große Poolbereich und Privatstrand perfekte Orte zum Sonnenbaden sind. Preisbeispiel: Sieben Nächte kosten mit Flug ab Wien z.B. am 2. April für zwei Personen im Doppelzimmer auf Basis All Inclusive ab 1.488 EUR.

2. Aktivurlaub für Paare am Roten Meer

Der TUI Magic Life Kalawy an der ägyptischen Küste des Roten Meeres bietet ein umfassendes All-Inclusive-Erlebnis für Paare und Aktivurlaubende in malerischer Lage direkt am Strand mit kristallklarem Wasser. Ein Highlight des Clubs ist das umfangreiche Sportangebot, das von Beachvolleyball über Fitnesskurse bis hin zu Tauchexkursionen reicht, sowie der große Poolbereich und das Spa-Center. Preisbeispiel: Sieben Nächte kosten mit Flug ab Wien z.B. am 6. Mai für zwei Personen im Doppelzimmer auf Basis All Inclusive ab 2.198 EUR.

3. Wasserspaß auf der Kapverdeninsel

Sal Das Riu Palace Santa Maria auf der Kapverdeninsel Sal bietet Paaren und Familien ein luxuriöses Urlaubserlebnis in paradiesischer Umgebung. Paare genießen hier unvergessliche Momente direkt am malerischen, weißen Sandstrand. Der Aquapark „Splash Water World" lockt Groß und Klein zum nassen Vergnügen. Preisbeispiel: Sieben Nächte kosten mit Flug ab Wien z.B. am 28. März für zwei Personen im Doppelzimmer auf Basis All Inclusive ab 2.618 EUR

4. Liebesurlaub auf Zakynthos

Das La Mirage Hotel liegt in der Nähe des malerischen Dorfes Agios Sostis auf der griechischen Insel Zakynthos und ist ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen der Insel. Mit seiner entspannten Atmosphäre ist das Hotel perfekt für Paare geeignet, die einen erholsamen Urlaub in authentisch griechischer Umgebung suchen. Preisbeispiel: Sieben Nächte kosten mit Flug ab Wien z.B. am 2. Juni für zwei Personen im Doppelzimmer auf Basis All Inclusive ab 1.838 EUR. (red)