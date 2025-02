Familien-Aktion bei Rhomberg Reisen

Der Vorarlberger Reiseveranstalter bietet Familien bei Buchung bis 28. Februar 2025 Kinder-Sonderpreise ab 99 EUR für eine Ferienwoche. Die Aktion gilt für Kinder zwischen zwei bis einschließlich elf Jahren, auf allen Strecken mit den Rhomberg-Charterflügen von April bis Oktober. Und auch der ältere Nachwuchs kommt nicht zu kurz. Für diesen gibt es ebenfalls attraktive Kinder- und Jugendpauschalen bis einschließlich 15 Jahre in dem bei Familien besonders beliebten Feriendorf Zum Störrischen Esel auf Korsika.

Familienurlaub zum Vorteilspreis

„Da Familien ja gerne langfristig planen, machen wir ihnen damit ein besonders kinderfreundliches Angebot“, erläutert Rhomberg Geschäftsführer Marco Wohlfahrt. „Und unsere eigenen Charter bringen sie ohne Umsteigen ans Ziel.“ Zumeist ab regionalen Airports geht es so beispielsweise nonstop nach Kefalonia, Lefkas, Epirus und Korfu in Griechenland genauso wie auf Menorca, Korsika und in Kalabrien. Zusätzlich bietet Rhomberg bis 30 Tage vor Anreise volle Flexibilität - so lange können KundInnen kostenfrei umbuchen oder für 95 EUR stornieren.

Die Kinderpauschalen gelten für ausgewählte Unterkünfte und bei einer Zimmerbelegung mit mindestens zwei Vollzahlenden. Preise können je nach Ab- und Zielflughafen variieren. Das Kontingent ist limitiert.

Weitere Infos unter: www.rhomberg-reisen.com (red)