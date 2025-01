IATA: Flugzeuge waren 2024 voller denn je

Im vergangenen Jahr sind weltweit so viele Flugpassagiere unterwegs gewesen wie nie zuvor. Das füllte die Flugzeuge stärker: 83,5% der angebotenen Sitze waren belegt, so IATA. Mit den Passagierzahlen hat die Branche den beispiellosen Einbruch durch die Coronapandemie wettgemacht. Gegenüber dem Vorjahr flogen um 10,4% mehr Passagiere, gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019 um rund 3,8% mehr. Einen Boom erlebte insbesondere die Asien-Pazifik-Region mit 26% mehr Passagieren auf internationalen Flügen. In Europa stieg die entsprechende Zahl um 9,7%.

Ein Grund für die hohe Auslastung der Maschinen sei, dass die Airlines ihre Kapazität wegen Lieferschwierigkeiten nicht schnell genug ausweiten und Maschinen in Dienst stellen konnten, berichtet der Verband.

2025 weiterer Anstieg

Wie viele einzelne Passagiere unterwegs waren, wird nicht erhoben. Der Verband berechnet vielmehr "Personenkilometer": die von allen Passagieren zusammen geflogenen Kilometer. Dies, weil 3.000 Personenkilometer von einer Person auf einer Langstrecke oder mehreren Kurzflügen, oder auch von mehreren Passagieren auf kürzeren Strecken zurückgelegt werden können. 2024 waren es insgesamt 4,9 Mrd. geflogene Personenkilometer.

Für heuer rechne IATA mit einem weiteren Anstieg bei den Passagieren von rund 8%. Das entspreche dem langjährigen Durchschnittsanstieg. (APA / red)