Regent Seven Seas Cruises, eine der weltweit führenden Ultra-Luxus-Kreuzfahrtreederei, hat ein neues Upgrade Your Horizon-Angebot ins Leben gerufen. Dieses ermöglicht es Gästen, sich ein kostenloses Suite-Upgrade (2-Kategorien) und einer reduzierten Anzahlung von 7,5% zu sichern. Upgrade Your Horizon bietet Reisenden zudem Ermäßigungen von bis zu 40% auf über 70 der mehr als 350 Reisen.

Das exklusive Angebot gilt für Buchungen, die zwischen dem 1. Jänner und 28. Februar 2025 getätigt werden und betrifft ausgewählte Kreuzfahrten mit Abfahrten in den Jahren 2025 und 2026 zu Zielen weltweit - darunter Alaska, Afrika, Australien und Neuseeland, Kanada und Neuengland, die Karibik, das Mittelmeer, Nordeuropa, Südamerika und die Inseln des Südpazifiks.

Kostenloses Suite-Upgrade (2-Kategorien)

Das kostenlose Suite-Upgrade (2-Kategorien) bietet Gästen die Möglichkeit, Suiten mit noch großzügigerem Raumangebot und weiteren Vorteilen zu genießen. Dazu gehören zum Beispiel eine Hotelübernachtung vor Reisebeginn bei Buchung einer Concierge-Suite oder der erweiterte persönliche Butler-Service bei Buchung einer Penthouse-Suite.

Gäste können das Upgrade auf eine Concierge-Suite auf der Seven Seas Explorer, Seven Seas Grandeur oder Seven Seas Splendor einsetzen und ein inkludiertes Hotelpaket für eine Nacht vor der Kreuzfahrt mit exklusiven Ermäßigungen auf Landprogramme und Regent Choice-Ausflüge genießen. Oder sie profitieren von den gehobenen Annehmlichkeiten und der persönlichen Betreuung durch ihren Butler, wenn sie ein Upgrade auf eine Penthouse-Suite an Bord der Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator oder Seven Seas Voyager buchen.

Weitere Informationen unter: RSSC.com/upgrade-your-horizon (red)