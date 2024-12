EasyJet kehrt mit Mailand-Verbindung nach Wien zurück

Der britische Low-Cost Carrier hat seine Wien-Flüge im März 2020 pandemiebedingt eingestellt und kehrt nun mit einer neuen Direktverbindung an den Flughafen Wien zurück. Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, freut sich über das Wiedersehen mit der Airline und sagt dazu: „Welcome back, easyJet! Nach vier Jahren Pause setzen wir unsere jahrelange und gute Zusammenarbeit fort. Mit der neuen Verbindung erhalten Passagiere ab März 2025 noch mehr Flugangebot in die beliebte Mode- und Kunstmetropole Mailand - die geschäftige Stadt in Norditalien ist immer eine Reise wert. Damit stehen auch schon erste Neuerungen für den Sommerflugplan 2025 am Flughafen Wien fest.“

Täglich von Wien nach Mailand-Linate

EasyJet fliegt ab 30. März 2025 täglich zwischen Wien und Mailand-Linate. Der Abflug in Mailand findet um 13:25 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 14:50 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 15:25 Uhr mit Ankunft um 16:55 Uhr in Mailand. Geflogen wird mit einem modernen Airbus-A320.

Weitere Infos und Buchung unter www.easyjet.com/de (red)