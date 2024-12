Flughafen Wien knackt erstmals wieder 30 Mio.-Passagiermarke

Im Rekordjahr 2019 wurden 31,7 Mio. Reisende gezählt. Nun, fünf Jahre später, wurde erneut der 30-millionste Passagier am Flughafen Wien begrüßt: Celia Willis aus Boston, die mit ihrer Familie zur Vorweihnachtszeit die Stadt Wien besucht. Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke und Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger überraschten die Reisenden persönlich in der Ankunftshalle und überreichten ihr unter anderem Gutscheine im Wert von 500 EUR für die Shopping- und Gastronomiebetriebe am Flughafen.

„Das Erreichen der 30-Millionen-Marke zeigt eindrucksvoll: Die Luftfahrt ist zurück und der Flughafen Wien wieder auf Wachstumskurs - wie auch der Tourismusstandort Wien. Die Reisemärkte erholen sich und die Destination Wien verzeichnet wieder Spitzenwerte bei Nächtigungen und Tourismusaufkommen. Der Flughafen Wien ist dafür ein enorm wichtiger und verlässlicher Partner“, freut sich Wiens Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke.

"Flughafen Wien wieder im Steigflug"

Seit der Pandemie hat der Flughafen Wien beeindruckende Fortschritte erzielt. Auf das Rekordjahr 2019 mit 31,7 Mio. Passagieren folgten pandemiebedingt massive Verkehrseinbrüche: 2020 verzeichnete der Wiener Airport nur 7,8 Mio. Fluggäste und 2021 über 10,4 Mio. Reisende. In 2022 verdoppelte sich das Passagieraufkommen in Wien auf 23,7 Mio. und im Jahr 2023 verzeichnete Österreichs größter Airport bereits wieder 29,5 Mio. Passagiere. Für 2024 erwartet der Flughafen jedenfalls über 30 Mio. Fluggäste. Treiber für die gute Entwicklung sind vor allem das Wachstum der Fluglinien, die Rückkehr der Langstrecke nach Wien und hohe operative Servicequalität der MitarbeiterInnen des Flughafen Wien und seiner Standortpartner, mit der dieses starke Passagierwachstum bewältigt wird.

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, sagt dazu: „Nach 23,7 Mio. Passagieren in 2022 und 29,5 Mio. Passagieren in 2023 feiern wir in diesem Jahr den Sprung über die 30-Millionen-Marke. Das zeigt: Der Flughafen Wien ist nach der Covid-19-Pandemie wieder im Steigflug. Das unterstreicht unsere Bedeutung als verlässlicher Partner für die Luftfahrtindustrie, für Unternehmen und Reisende. Dank unserer Airline-Partner und unserem exzellenten Flughafen-Team haben wir den Turnaround geschafft und nähern uns wieder den Passagierrekorden der Vergangenheit". (red)