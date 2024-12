Air Help-Analyse: Air Serbia unter Top-Airlines

Die Liste der besten Fluggesellschaften wurde auf der Grundlage einer Analyse von 109 Airlines erstellt. Die Platzierungen basiere dabei auf Bewertungen in drei Schlüsselkategorien: allgemeine Meinung der Passagiere, Pünktlichkeit der Start- und Landezeiten und Effizienz bei der Bearbeitung von Beschwerden. erreicht. Unter den ersten zehn Unternehmen auf der Liste sind neben Air Serbia auch Weltmarktführer wie Qatar Airways, die amerikanischen Gesellschaften United Airlines und American Airlines sowie die europäischen Fluggesellschaften Austrian Airlines und Polish LOT.

Engagement wird honoriert

„Die Tatsache, dass Air Help uns auf einen beeindruckenden 10. Platz auf der Liste der besten Fluggesellschaften für 2024 gesetzt hat, bestätigt unsere Entschlossenheit, immer in den Diensten der Passagiere zu stehen. Dies ist eine Auszeichnung für alle Kolleginnen und Kollegen bei Air Serbia, die sich täglich bemühen, den Fluggästen das bestmögliche Reiseerlebnis und eine herausragende Gastfreundschaft zu bieten, und insbesondere für uns alle, die die Ansprüche der Fluggäste lösen. Die Anerkennung ist das Ergebnis des Engagements absolut aller Teammitglieder, aber auch die Verpflichtung, in Zukunft noch engagierter zu arbeiten, um den Service unseres Unternehmens auf ein noch höheres Niveau zu heben“, sagte Claims Manager Sanja Popović.

Weitere Informationen zur Fluggesellschaft unter: www.airserbia.com/en (red)