TOP-Ausflugsziele Niederösterreich: Interview mit Eveline Gruber-Jansen

Im Jahr 2002 wurde ein spezielles Gütesiegel entwickelt, das eine Ausflugsdestination in Niederösterreich als TOP-Ausflugsziel ausweist. Diese Auszeichnung mit höchster Qualitätsgarantie führen mittlerweile 55 Ausflugsziele in Niederösterreich, denen jährlich rund 4 Mio. BesucherInnen ihr Vertrauen schenken. Das vielfältige Angebot reicht von Naturparks und Erlebniswelten, Stiften und Klöstern, Burgen und Schlössern sowie Museen bis hin zu Bergbahnen und Schifffahrtsgesellschaften. Um die hohen Erwartungen und die Qualitätsansprüche zu gewährleisten, wurden von der Arbeitsgemeinschaft der TOP-Ausflugsziele eine Reihe von Anforderungs- und Qualitätskriterien definiert.

Im Interview teilt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs, spannende Infos zu den qualifizierten Ausflugszielen und den hohen Standards die diese zu erfüllen haben, wie die Saison verlief und auch welche Neuheiten für 2025 zu erwarten sind.

Interview mit Eveline Gruber-Jansen

Welchen Stellenwert haben die TAZ in Niederösterreichs Ausflugstourismus?

Gruber-Jansen: Die TOP-Ausflugsziele sind sozusagen die Speer-Spitze im niederösterreichischen Ausflugstourismus. Durch die hohen Standards, die jährlich überprüft werden, hat der Gast die Garantie, dass die Qualität stimmt.

Es ist wahrlich nicht leicht, das Qualitätssiegel der TAZ erhalten. Was sind die Kriterien dafür?

Gruber-Jansen: Bisher waren es bereits mehr als 65 Kriterien, die bei der Aufnahme erfüllt werden musste. Ganz aktuell sind aber weitere 60 Kriterien rund um das wichtige Thema Nachhaltigkeit dazugekommen. Zweisprachige Kassenmitarbeiter, die Website des Ausflugszieles muss auch in einer mobilen Version verfügbar und zweisprachig sein, es werden dort auch klare Informationen zur Barrierefreiheit, zur Kinderwagentauglichkeit oder Mitnahme von Hunden gegeben. Seit Jahren sind wir aber auch am Weg zu mehr Nachhaltigkeit und nunmehr wurden im Herbst für die kommende Ausflugssaison Kriterien von allen TOP-Ausflugszielen beschlossen - es beginnt bei der nachhaltigen Anreise, geht über regionale Produkte im Shop und der Gastronomie bis hin zu Reinigung und Biodiversität.

Wie gelingt es auch in Zukunft, die Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen?

Gruber-Jansen: Wichtig ist es, die Bedürfnisse der Gäste zu kennen – und deshalb laden wir ein, uns Feedback zu geben, sei es mittels Fragebögen in den Ausflugszielen oder durch Bewertungsplattformen. Auf Basis dieser Rückmeldungen werden unsere Kriterien angepasst. Wir nehmen die Herausforderung gerne an!

Wie ist die Saison heuer verlaufen?

Gruber-Jansen: Abgesehen von der Unwetterkatastrophe können wir auf eine gute Saison zurückblicken. Unsere TOP-Ausflugsziele bieten sich ja für einen Ausflug bei jedem Wetter an, egal ob die Sonne lacht oder der Regen für frisches Grün in den Gärten sorgt. Unsere Gäste wissen das wetterunabhängige Angebot auch zu schätzen. Und sogar jetzt haben noch einige Betriebe geöffnet, weil auch der Winter für einen Ausflug in ein TOP-Ausflugsziel genutzt werden kann. Was gibt es stimmungsvolleres, als einen Adventmarkt zu besuchen.

Was würden Sie persönlich Familien mit Kindern in der Wintersaison 2024/25 für einen Ausflug in Niederösterreich empfehlen?

Gruber-Jansen: Im Winter locken Adventmärkte, aber auch Museen sind ideal für Familien. Aber nicht nur für Familien - zu unseren Gästen gehören auch Kultur- oder Natur-Interessierte. Durch unsere Vielfalt findet jeder das passende Ausflugsziel, auch im Winter.

Wie sieht es im nächsten Jahr aus? Sind neue Betriebe an Bord?

Gruber-Jansen: Im nächsten Jahr werden wir in unseren internen Arbeitsgruppen weiter an der Qualität arbeiten. So sind Schulungen für unsere Mitarbeiter*innen und Führungskräfte geplant. Auch im Marketing darf man sich wieder auf ein paar Aktionen freuen, die auch für Gäste einen finanziellen Anreiz bringen. Neu mit dabei ist das Stift Lilienfeld, ein Zisterzienser-Kloster im Traisental/Mostviertel.

Weitere Informationen zu den TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs unter: www.top-ausflug.at (red)