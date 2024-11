NÖ: Erfolgreiche Fachmesse für Veranstalter & Busreisen

Die BTB (Bus Travel Business) ist die führende Fachmesse für Busreisen und Reiseveranstalter, die zweimal jährlich in Süddeutschland und Österreich stattfindet. Letzte Woche machte sie Halt in Niederösterreich und lockte 600 TouristikerInnen in das Mostviertel. „Es hat sich gelohnt“ - so das einhellige Credo von Veranstaltern, Stadt St. Pölten und Niederösterreich Werbung: Die Gäste waren begeistert und haben zahlreiche Ideen bekommen, die niederösterreichischen Highlights und Besonderheiten in ihr Programm aufzunehmen.

Dreitägiges Messeprogramm

Bereits am Abend des 5. November wurde die Veranstaltung mit einem stimmungsvollen Abend in der Ahrenberger Kellergasse eröffnet, bevor der 6. November ganz im Zeichen der eigentlichen Messe im VAZ St. Pölten stand: Hier konnten Reiseveranstalter, Zulieferer und Organisatorinnen von Busreisen den ganzen Tag lang fachsimpeln, ihr Angebot vorstellen und Erfahrungen austauschen. Am 7. November ging es aus dann aus dem VAZ direkt hinein ins Erleben - rund 100 TeilnehmerInnen der Fachmesse folgten der Einladung der Niederösterreich Werbung zu Inforeisen durch Niederösterreich: Bei der Tour durch das Waldviertel wurden Leitbetriebe wie Sonnentor, Waldland und Loisium besucht und eine Führung durch das Stift Altenburg geboten.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erklärt dazu: „Die TeilnehmerInnen der BTB konnten einen fundierten und im wahrsten Sinn des Wortes 'geschmackvollen' Eindruck dessen gewinnen, was in Niederösterreich geboten wird! Das Fachpublikum hat es sichtlich genossen, die Rückmeldungen waren äußerst positiv. Danke an Michaela Zeiler, Bereichsleiterin für Themen- und Partnermanagement bei der Niederösterreich Werbung, und an alle KollegInnen aus den Destinationen bzw. natürlich den Betrieben selbst, die den Gästen einen so informativen und erlebnisreichen Eindruck vermittelt haben. Niederösterreich ist auch für Busreisen ein vielversprechendes und lohnendes Ziel.“

Fremdenführerkongress 2024 in St. Pölten

Zeitgleich fand am 6. November auch der österreichische Fremdenführerkongress 2024 in St. Pölten statt: Hier fanden sich auf Einladung der Wirtschaftskammer rund 150 TeilnehmerInnen ein, auch ihnen wurden Fachvorträge, Workshops und Stadttouren geboten. (red)