Der Flughafen in Dunedin, Neuseeland, hat ein dreiminütiges Limit für Umarmungen festgelegt. Doch wie sieht es im DACH-Raum aus? Dieser Frage ist die Sprachlernplattform Preply nachgegangen - das Ergebnis: In Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Reisende in den Drop-Off-Zonen der Flughäfen im Durchschnitt rund 13 Minuten Zeit, sich ohne Zusatzkosten zu verabschieden.

Längste Verabschiedungszeit: Graz & Klagenfurt

In Österreich haben Fluggäste die meiste Zeit für einen kostenlosen Abschied: In Graz und Klagenfurt dürfen sie bis zu 30 Minuten kostenlos verweilen. Am Flughafen Innsbruck sowie am Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg in der Schweiz sind 20 Minuten gratis.

Gerade einmal die Hälfte der Zeit wird in Deutschland kostenlos angeboten: Hier haben Fluggäste in Nürnberg mit 15 Minuten die längste kostenfreie Verabschiedungszeit. An acht weiteren Flughäfen, darunter Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg sowie die Flughäfen Wien und Salzburg, sind 10 Minuten kostenlos möglich.

In München muss es schnell gehen

In Stuttgart bleiben Reisenden lediglich acht Minuten, in Düsseldorf nur sieben für die kostenlose Verabschiedung. Am hektischsten geht es am Flughafen München zu: Dort haben Passagiere gerade einmal fünf Minuten Zeit, um sich zu verabschieden, bevor Kosten auf sie zukommen.

Am teuersten sind 15 Minuten in Zürich

Wer sich am Flughafen in Ruhe von seinen Liebsten verabschieden möchte, muss in Düsseldorf, Stuttgart und Zürich tief in die Tasche greifen. Für 15 Minuten Abschiedszeit zahlen Reisende dort stolze zehn Euro - in Zürich sogar zehn Schweizer Franken, was rund 10,68 Euro entspricht.

Deutlich günstiger ist es in Hannover, wo Reisende für die gleiche Zeit nur zwei Euro zahlen. Auch in Frankfurt am Main sind 15 Minuten mit 2,50 Euro verhältnismäßig günstig, und in Linz kostet die Verabschiedung 2,70 Euro.

Über die Untersuchung

Für die Analyse wurden die Verabschiedungszeiten der zehn größten Flughäfen in Deutschland sowie der Flughäfen in Österreich und der Schweiz untersucht. Dabei wurden sowohl die Abstelldauer als auch die Kosten für längere Aufenthalte im Kiss & Fly-Bereich berücksichtigt. Bei kleineren Flughäfen, die keinen Kiss & Fly-Bereich anbieten, wurden die nächstgelegenen Kurzzeitparkplätze am Terminal herangezogen. (red)