Kneissl Touristik: Trauer um Firmengründer Christian Kneissl

Eine traurige Nachricht erreichte uns heute in der Redaktion: Mit nur 74 Jahren erlag Christian Kneissl, Firmengründer, langjähriger Eigentümer und Geschäftsführer von Kneissl Touristik, seiner kurzen, schweren Krankheit.

Tief betroffen teilte Kneissl Touristik heute mit, dass die Reisebranche einen ihrer großen Vordenker und Pioniere verloren hat.

Christian Kneissl war nicht nur ein bekennender Reiseenthusiast aus Leidenschaft, er verwandelte seinen Reisetraum in ein Leben, das sich rund um das Thema Reisen drehte. Es war ihm das größte Anliegen, mit Kneissl Touristik die Reiseträume von vielen Menschen ermöglichen zu können. Stationen seines Werdegangs waren das Studium der Geografie und Biologie an der Universität Salzburg, das starke Engagement bei der Österreichischen Naturschutzjugend, erste Unterrichtserfahrungen an einem Welser Gymnasium und nebenberufliche Reiseleitungen. 1980 stieg er hauptberuflich im Veranstalterbereich bei sabtours ein und entwickelte unter der Marke „natur & reisen“ naturkundliche Reisen.

1984 gründete er gemeinsam mit seiner Frau Gertraud Kneissl die Kneissl Touristik, mit dem Ziel, leistbare Reisen weltweit anzubieten, die ZeltReisen der ersten Jahre sind bei Kneissl-Stammkunden legendär. Das Unternehmen expandierte, Hotels lösten Zelte ab, neben Reisebüros in Österreich wurden auch Reisebüros in München und Passau eingerichtet. 1997 versicherte sich Christian Kneissl in sabtours eines starken Partners und setzte damit Weichen für die Zukunft. Als Christian Kneissl 2015 pensionsbedingt seine Tätigkeit bei „seiner“ Kneissl Touristik beendete, konnte er mit Stolz auf ein geglücktes Lebenswerk blicken.

Sein Lebenstraum lebt in Kneissl Touristik weiter. (red)