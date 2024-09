alltours Roadshow in Österreich

alltours lädt österreichische ReisebüropartnerInnen im Jänner zu abwechslungsreichen Abendveranstaltungen in fünf Städten ein. Präsentiert werden den Agents in einem unterhaltsamen Quizformat die neuesten Reisetrends und -angebote. Die Abendveranstaltungen sind darüber hinaus eine ideale Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit dem alltours Vertrieb auszutauschen. Eine spannende Reisemesse mit interessanten Partnern und ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen wird es ebenfalls geben.

„Die alltours Roadshow ist für uns eine wichtige Plattform, um unseren Vertriebspartnern einen breiten Überblick über die Produktvielfalt von alltours zu geben und den direkten Austausch mit ihnen zu fördern. Wir freuen uns schon sehr auf die Events und auf die interessanten und inspirierenden Gespräche“, so Jan Flintrop, Leiter Vertriebsaußendienst DACH bei alltours.

Details zu den Terminen:

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18:00 Uhr mit der Reisemesse.

20. Jänner 2025: Salzburg, Arcotel Castellani

21. Jänner 2025: Graz, Das Weitzer Hotel

22. Jänner 2025: Wien, Boutique Hotel Motto

23. Jänner 2025: Linz, Radisson Park Inn

24. Jänner 2025: Dornbirn, Burgrestaurant Gebhardsberg

Anmeldung: ab sofort HIER

