RSSC Cruises: Neue Europa-Angebote

Gäste, die bis 31. Oktober 2024 eine Reservierung vornehmen, erhalten bis zu 40% Ermäßigung sowie ein kostenloses Upgrade um zwei Kategorien auf ausgewählten Europa-Abfahrten in 2025. „The European Edition“ gilt für 50 Reisen mit einem Upgrade bis zur Kategorie Penthouse Suite auf ausgewählten Kreuzfahrten der Seven Seas Navigator und Seven Seas Voyager; und ein Upgrade bis zur Concierge Suite auf ausgewählten Kreuzfahrten mit der Seven Seas Grandeur, Seven Seas Mariner und Seven Seas Splendor.

Viele Inklusivleistungen

Mit dem kostenlosen Zwei Kategorien-Suiten-Upgrade haben Gäste die Möglichkeit, luxuriöse Unterkünfte zu genießen, die noch mehr Platz und zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. einen Hotelaufenthalt mit einer Übernachtung vor der Kreuzfahrt in einer Concierge-Suite oder den erweiterten Service mit einem persönlichen Butler in einer Penthouse-Suite.

Die Angebote auf den Schiffen der Reederei beinhalten unbegrenzte Landausflüge, Gourmetgastronomie in einer Reihe von Spezialitätenrestaurants, erlesene Weine und Spirituosen, täglichen Minibarservice in den Suiten, Unterhaltungsprogramme, unbegrenzten Internetzugang, Wäscheservice, vorausbezahlte Trinkgelder und vieles mehr. Darüber hinaus sind in den Ultimate All-Inclusive-Tarifen von Regent Hin- und Rückflüge, Transfers zwischen Flughafen und Schiff inkludiert. (red)