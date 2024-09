Nahost: AUA verlängert Aussetzung

Angesichts der unsicheren Lage im Nahen Osten und einer drohenden Eskalation zwischen Israel und der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah haben die Austrian Airlines in Abstimmung mit dem Lufthansa Group Krisenstab ihre Sicherheitsanalyse der Region angepasst. So bleiben die Verbindungen von und nach Tel Aviv (TLV) sowie von und nach Teheran (IKA) weiterhin vorübergehend bis einschließlich 24. September 2024 ausgesetzt, teilte die AUA der APA am Donnerstag mit.

Die Verbindungen nach Amman und Erbil würden indes weiterhin wie geplant stattfinden. Betroffenen Fluggästen biete die AUA Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten an. (APA / red)