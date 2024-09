Oceania Cruises baut Inklusivleistungen weiter aus

Dieses Paket beinhaltet Trinkgelder für die Crew, alle Speisen (auch in der Kabine), das Essen in allen Spezialitätenrestaurants, Softdrinks, Säfte, Kaffeespezialitäten und Tees, Vero Water, Smoothies, Gourmet-Eiscreme, unbegrenztes Starlink WLAN, Gruppenfitnesskurse und Wäscheservice. Die aktualisierten Inklusivleistungen gelten für alle neuen Buchungen ab dem 1. Oktober 2024 für Reisen ab dem 1. Januar 2025.

Simply More-Konzept läuft aus

Das derzeitige Simply More-Konzept der Reederei endet am 30. September 2024. Damit werden eine Gutschrift für Landausflüge und ein alkoholisches Getränkepaket nicht mehr automatisch im Reisepreis enthalten sein. Diese Änderung basiere auf Rückmeldungen der Gäste, die die Simply More-Leistungen zwar schätzen, sich jedoch allgemeinere Leistungen im Gesamtangebot wünschen würden, erklärt die Reederei in einer Pressemeldung.

Produkt auf Gäste zugeschnitten

„Your World. Your Way. ist seit der Gründung von Oceania Cruises, vor mehr als 20 Jahren, das Herzstück unseres Unternehmens“, kommentiert Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises. „Dies bedeutet, dass wir unser Produkt an den Wünschen unserer Gäste ausrichten und immer wieder für sie anpassen, so auch die Inklusivleistungen. Befragungen machten zunehmend deutlich, dass unsere Passagiere es vorziehen, wenn wir Annehmlichkeiten, die von allen gleichermaßen geschätzt werden, anbieten. Dabei legen sie den größten Wert auf unsere Kernleistungen wie Mahlzeiten in unseren Spezialitätenrestaurants sowie Internet ohne Aufpreis. Damit und mit den inkludierten Trinkgeldern für unseren herzlichen und professionellen Service schaffen wir für unsere Gäste ein breites Spektrum an Vorteilen und einen überdurchschnittlichen Wert, was unsere Position im Kreuzfahrtsektor als die führende Ultra-Premium-Linie stärkt.“

1.800 USD Inklusivleistungen

Auf einer 10-tägigen Kreuzfahrt würden Passagiere inkludierte Annehmlichkeiten im Wert von mehr als 1.800 USD pro Kabine. erhalten. Diese Zahl basiere auf den durchschnittlichen Kosten für Trinkgelder, WLAN, alkoholfreie Getränkepakete und Reservierungen von Spezialitätenrestaurants. Nach Wunsch würden Reisende Extras wie Flüge und Transfers, Landausflüge oder ein alkoholisches Getränkepaket ihrem Urlaubserlebnis individuell hinzufügen können, heißt es weiter.

Die inkludierten Leistungen kompakt