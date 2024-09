Costa startet neue All Inclusive Promotion

Pünktlich zum Ende des Sommers startet Costa Kreuzfahrten die neue Promotion "Für Ihr italienisches Lebensgefühl" und präsentiert zeitgleich das MyItalian-Genusspaket, das ab sofort buchbar ist - auch für Abfahrten, die nicht Teil der Aktion sind (ausgenommen Weltreisen).

Kreuzfahrten mit Frühbucher-Vorteil

Im Rahmen der Verkaufsaktion stehen Abfahrten zwischen April und November 2025 zu Destinationen in Nordeuropa sowie im westlichen und östlichen Mittelmeer zur Auswahl. Darüber hinaus werden die Routen um die neuen „Ziele“ von Costa - den sogenannten „Sea Destinations” bereichert, die direkt an Bord der Schiffe entdeckt werden können.

Reisende aus Österreich können sich im Rahmen der Promotion einen exklusiven Frühbucher-Vorteil sichern: Wer bis zum 11. November 2024 bucht, profitiert von Sonderpreisen ab 799 EUR p.P. und erhält das neue Paket kostenfrei zu jeder All Inclusive Kreuzfahrt. Die Angebote der laufenden All Inclusive Promotion beinhalten außerdem bereits Vollpension, Trinkgeld an Bord und, auf den meisten Abfahrten, Kids & Teens gratis.

Preisbeispiele:

Frankreich, Spanien und Italien mit der Costa Smeralda: April bis November 2025 - Die 8-tägige Kreuzfahrt ab/bis Genua ist bei Abfahrt am 14. November 2025 ab 799 EUR p.P. buchbar.

April bis November 2025 - Die 8-tägige Kreuzfahrt ab/bis Genua ist bei Abfahrt am 14. November 2025 ab 799 EUR p.P. buchbar. Dänemark und Norwegen mit der Costa Diadema: Mai bis September 2025 - Die 8-tägige Kreuzfahrt ab/bis Kiel ist bei Abfahrt am 16. Mai 2025 ab 1.099 EUR p.P. buchbar.

Weitere Informationen unter: www.costakreuzfahrten.at