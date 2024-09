Belvelo präsentiert Katalog für 2025/26

Die E-Bike-Reisen von Belvelo sind für maximal 14 Gäste konzipiert, um ein intensives Erlebnis zu gewährleisten. Begleitet von einer deutschsprachigen Reiseleitung ermöglichen die komfortablen Marken-E-Bikes entspannte Tagesetappen zwischen 25 und 70km - aktives "Genussradeln" stehe bewusst im Vordergrund der Reisen. Übernachtungen in authentischen Unterkünften, Begegnungen mit Einheimischen und kulinarische Spezialitäten runden das Angebot ab. Alle E-Bike-Reisen 2025/26 sind jetzt buchbar und die Provision beläuft sich auf mindestens 10% ab der ersten Buchung.

Neu im Portfolio:

Sardinien: Eine neuntägige Tour führt durch die malerische Gallura, entlang der Costa Smeralda sowie durch die unberührte Natur der Inseln La Maddalena und Caprera. Neben den E-Bike-Touren sind auch kulturelle Erlebnisse, wie der Besuch einer Käserei und Einblicke in die Kork-Gewinnung Teil des Programms.

Slowenien: Diese achttägige Tour kombiniert die Erkundung von Regionen, darunter die berühmten Seen Bled und Bohinj, mit historischen Städte wie Ljubljana und Škofja Loka. Ein Highlight ist die Fahrt auf dem weltberühmten Bahntrassen-Radweg mitten in den Alpen bei Kranjska Gora.

Lake District: Im „wilden Westen“ Englands geht es in acht Tagen von Manchester durch atemberaubende Landschaften wie den Gebirgsketten von Skiddaw und Blencathra ebenso wie zu charmanten Städtchen. Höhepunkte sind die Fährüberquerung des Lake Windermere, die Erkundung des historischen Hawkshead und die Übernachtungen in kleinen, familiengeführten Unterkünften, die für die englische Gastfreundschaft stehen.

Oman: Eine 12-tägige Tour führt von der Hauptstadt Muscat durch atemberaubende Wüstenlandschaften und malerische Küstenregionen bis zur historischen Stadt Nizwa. Höhepunkte sind der Besuch jenes UNESCO-Weltkulturerbes Fort Nizwa, die Erkundung beeindruckender Wadis und die Übernachtung in einem traditionellen Beduinen-Camp, wo die Gäste die omanische Gastfreundschaft hautnah erleben können.

Bewährte E-Bike-Touren nah & fern:

In Europa geht es mit Rückenwind an den Gardasee, nach Venetien, auf die Peloponnes-Halbinsel in Griechenland, auf dem berühmten Jakobsweg, entlang der Atlantikküste Portugals, durch Andalusien, ins Baltikum, in die polnische Masuren-Region sowie in die noch unbekannteren Mittelmeerländer Montenegro und Albanien.

Als E-Bike-Fernreisen stehen Touren in Afrika in Marokko und Südafrika; in Asien in Jordanien, Georgien, Sri Lanka und Vietnam auf dem Programm. Auf dem amerikanischen Kontinent geht es aktiv durch den Osten Kanadas, während am anderen Ende der Welt eine Tour zu Neuseelands Naturschätzen auf E-Biker wartet. (red)