Sunny Cars startet neue Webinarreihe

In der neuen Webinar-Reihe vermittelt der Mietwagen-Anbieter Einblicke in die Mietwagen-Welt und wertvolles Fachwissen aus erster Hand. Umfragen und Live-Chats sorgen zudem für einen interaktiven lockeren Austausch. Ein besonderes Highlight in der Herbstreihe stellt ein „Meet the Boss“ Webinar am 16. Oktober 2024 dar, in dem Sunny Cars Geschäftsführer Kai Sannwald und Thorsten Lehmann sich vorstellen und einen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Die ersten Termine für September und Oktober stehen bereits zur Anmeldung zur Verfügung. Weitere Termine zu Verkaufstipps, Praxistipps, Customer Care und Behind the scenes sind für die Monate November und Dezember in Planung. Dank Aufzeichnung bekommen alle Counter-Profis, die beim Live-Termin keine Zeit haben, die Möglichkeit sich auch nachträglich jederzeit die Informationen anzusehen.

Webinare im Überblick:

Alles über Mietwagen für Neu - und Quereinsteiger

Ein Einblick in die Welt der Mietwagenvermittlung: Warum sind Mietwagen für den Kunden wichtig und was gibt es zu beachten? Was bedeuten die ganzen Versicherungen und wie kann ich den Mietwagen am besten ins Gespräch bringen? Wie buche ich ein Auto und wie verläuft eine Mietwagenannahme und Rückgabe vor Ort?

Datum: 4. September 2024

Uhrzeit: 10:30 - 11.30 Uhr

Sandra Kamp, Head of Key Account Management, und Birgit Bechtle, Director Sales DACH Anmeldung HIER

„Sunny On- & Offline”: Ein Webinar für Reisebüros, die ihre Online und Offline-Welt stärker miteinander verbinden möchten.

Fragestellungen: Wie kann ich meine Website zum Thema Mietwagen optimieren, welche Cross-Selling Unterstützung bietet Sunny Cars und welche Tools können mich im Mietwagenverkauf unterstützen?



Datum: 25. September 2024

Uhrzeit: 13:00 - 14:00 Uhr

Sandra Kamp, Head of Key Account Management, und Tobias Ritter, Director Sales E-Commerce B2B DACH Anmeldung HIER

Webinar-Highlight:„Meet the Boss” mit Kai Sannwald und Thorsten Lehmann: Sunny Morning – ein MIET & Greet mit, den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern von Sunny Cars.

Morgens um 10 Uhr in Deutschland - kein klassisches Webinar und auch kein Wissens-Snack, sondern ein kurzer Blick hinter die Kulissen: Wer sind die beiden Köpfe hinter Sunny Cars, was treibt sie an und wie ist es überhaupt zu Sunny Cars gekommen? Hätten die beiden jemals gedacht, dass Sunny Cars so „groß“ wird? Was man schon immer mal wissen wollte... Die Geschäftsführer stehen Rede und Antwort zu allen interessanten Fragen. Herzlich Willkommen zum Cheftalk!



Datum: 16. Oktober 2024

Uhrzeit: 10:00 Uhr - 10:30 Uhr

Sandra Kamp, Head of Key Account Management, und Birgit Bechtle, Director Sales DACH Anmeldung HIER

(red)