Saudi Tourism präsentiert neue Kampagne

In „This Land is Calling“ geht es um das Erbe Saudi-Arabiens, seine rasante Entwicklung zu einem dynamischen globalen Reiseziel und die Herzlichkeit seiner Menschen. Die Heldin des Films, die zunächst etwas verunsichert die Reise allein antritt, wird in Saudi-Arabien herzlich empfangen und verbringt eine spannende Zeit an den spektakulärsten Orten des Landes - von den sanften Dünen und schneebedeckten Bergen bis hin zu den lebhaften Korallen des Roten Meeres.

Einladung das Land zu entdecken

Der Film verdeutlicht zudem, dass Saudi-Arabien für Reisende nach wie vor ein Land der Premieren ist, ein Ort mit einzigartigen arabischen Kultur- und Naturschätzen, die darauf warten, entdeckt zu werden, was es zu einem aufregenden neuen Reiseziel macht. Die Worte der Protagonistin „Ich war die Erste, aber ich werde nicht die Letzte sein“ - als Aufruf an alle Reiselustigen.

Alle im Film gezeigten Attraktionen kann man besichtigen, und die Touren können individuell zusammengestellt und gebucht werden über www.visitsaudi.com. Entwickelt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der preisgekrönten Kreativagentur BETC entwickelt.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus und Vorstandsvorsitzender der saudischen Tourismusbehörde, sagt: „Wir freuen uns sehr, die Welt einzuladen, die dynamische Entwicklung Saudi-Arabiens zu entdecken. Mit dieser Kampagne feiern wir die einzigartige Mischung aus altehrwürdigen Traditionen und hochmoderner Technologie in unserem Land. Auf dem Weg zur Saudi Vision 2030 ist es unser Ziel, den innovativen Geist, den kulturellen Reichtum und die beeindruckenden Landschaften des Königreichs hervorzuheben und uns als eines der weltweit führenden Tourismusziele zu positionieren. Wir freuen uns darauf, eine Vision zu teilen, in der unsere historischen Schätze und modernen Errungenschaften ein unvergessliches Erlebnis für Besucher aus der ganzen Welt schaffen.“ (red)