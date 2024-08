Etihad Airways bietet Deals für Business Class-Flüge

Die Sonderangebote können vom 26. bis 30. August gebucht werden. Exklusiv für Buchungen auf etihad.com wird die Aktion bis zum 1. September verlängert. Der Reisezeitraum erstreckt sich vom 15. September 2024 bis zum 20. März 2025. Zur Verfügung stehen beispielsweise Business-Class-Flüge ab 1.820 EUR nach Bangkok oder 1.923 EUR nach Seoul.

Top-Deals für Premium-Angebot

Fluggäste der Premium-Klassen können am Zayed International Airport in Abu Dhabi die neuen Etihad Lounges nutzen. Diese stehen Gästen von The Residence, der First und Business Class sowie berechtigten Etihad Guest Mitgliedern zur Verfügung. An Bord umfasst der Service in der Business Class ein À-la-carte-Menü sowie den flexiblen "Dine Anytime"-Service.

Die Aktion fällt mit der Erweiterung des Etihad-Netzwerks und der Erhöhung der Flugfrequenzen zusammen. Ab Winter 2024 erhält Frankfurt zwei tägliche Verbindungen und die Frequenzen nach Bangkok und Phuket werden auf dreimal täglich erhöht.

