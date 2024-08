Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 34

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Parlamentswahlen auf Sint Maarten:

Auf der Karibikinsel Sint Maarten, die als autonomes Land Teil des Königreichs der Niederlande ist, wählen die Menschen am heutigen Montag, den 19. August 2024, außerplanmäßig ein neues Parlament. Hintergrund ist, dass die vom amtierenden Premierminister Luc Mercelina geführte Koalitionsregierung kürzlich ihre Mehrheit im Parlament verloren hat. Am Wahltag ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch örtliche Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Proteste gegen den Krieg in Gaza in Chicago:

Für Mittwoch, den 21. August 2024, haben Aktivisten in der amerikanischen Metropole Chicago zu Protesten gegen den Krieg im Gaza Streifen aufgerufen. Unter anderem ist eine große Kundgebung im Union Park geplant. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

