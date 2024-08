Windrose ergänzt Portfolio um zwei Reedereien

Der Luxus-Reiseveranstalter setzt erneut Maßstäbe im Bereich der Expeditionsreisen für Kreuzfahrer, die das Besondere suchen, und erweitert auf seinem exklusiven Kreuzfahrtenportal www.windrose-kreuzfahrten.de das Portfolio mit den ausgewählten Cruises von Swan Hellenic und Havila Voyages.

„Diese Kooperationen bringen außergewöhnliche Reisen für anspruchsvolle Entdecker, die höchsten Komfort und atemberaubende Erlebnisse suchen, zusammen“, gerät Managing Director Christian Böll ins Schwärmen. Die handverlesenen Reiseziele führen die Gäste in entlegene Regionen der Welt - von der Arktis bis zur Antarktis, von den Küsten Afrikas bis zu den Kulturen Lateinamerikas und entlang der alten Postschiffrouten der norwegischen Küste bis zum Nordkap.

Expeditionstouren mit Swan Hellenic

Die junge Flotte von Swan Hellenic umfasst zwei Boutique-Expeditionsschiffe, die jeweils Platz für maximal 192 Gäste offerieren. Die Schiffe sind mit eleganter skandinavischer Einrichtung, modernster Technologie und Polarklasse 6 ausgestattet. An Bord genießen die Gäste Panoramasauna und Pool sowie eine gehobene Küche mit lokalen Zutaten. Ein Team hoch qualifizierter Experten an Bord teilt sein Wissen mit den Passagieren, was fundierte Einblicke in die besuchten Regionen ermöglicht.

Preisbeispiele Swan Hellenic:

Wilde Wunder, 9 Nächte ab Lima/bis Panama City Lima, ab 5.380 EUR p.P. in der Doppelkabine.

Island und die Lofoten, 10 Nächte ab Reykjavik/bis Tromsö ab 11.680 EUR p.P. in der Doppelkabine.

Afrika nach Amerika – Antarktis Epos, 20 Nächte ab Kapstadt/bis Ushuaia, ab 7.180 EUR p.P. in der Doppelkabine.

Luxuskreuzfahrten mit Havila Voyages

Die neuen und komfortablen Schiffe von Havila Voyages ermöglichen auf der weltbekannten Küstenstrecke der Postschiffe eine Reiseerfahrung, die tief in die Seele Norwegens eintaucht. Die historische Route, die in Bergen beginnt und bis nach Kirkenes führt, erstreckt sich über 2.500 Seemeilen. Auf der zwölftägigen Reise laufen die Schiffe von Havila Voyages 34 Häfen an, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Gerade in den größeren Städten ist dabei ausreichend Zeit für Erkundungen gegeben. Ziele, die auf dem Weg nach Norden nachts besucht werden, können auf der Rückreise bei Tageslicht entdeckt werden.

Preisbeispiele Havila Voyages:

Norwegens Postroute, Richtung Norden und zurück, 11 Nächte ab/bis Bergen, ab 1.918 EUR p.P. in der Doppelkabine.

Norwegens majestätische Fjorde und Lofoten, 6 Nächte ab Bergen/bis Kirkenes, ab 1.402 EUR p.P. in der Doppelkabine.

Weitere Informationen unter: www.windrose-kreuzfahrten.de (red)