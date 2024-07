AUA-Dreamliner trägt den Namen Schönbrunn Palace

Die Boeing der Type 787-9 trägt nun den Namenschriftzug „Schönbrunn Palace“ auf ihrem Rumpf und fliegt somit die österreichische Sehenswürdigkeit in die Welt hinaus. Mit über 3 Mio. Gästen pro Jahr ist das Schloss Schönbrunn die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Österreichs. Das Schloss Schönbrunn und zahlreiche weitere Wiener Sehenswürdigkeiten sind ein wichtiger Grund für viele TouristInnen, nach Wien zu reisen.

„Mit der Schönbrunn Group haben wir einen Partner gefunden, der perfekt zu unserer Marke und unserer Positionierung als Österreichs National Carrier passt. Es ist ein großartiger Start in unser neues Namenskonzept. Wir freuen uns sehr, mit der OE-LPM ‚Schönbrunn Palace‘ ein Stück österreichische Geschichte in die Welt zu tragen“, freut sich Michael Trestl, Chief Commercial Officer von Austrian Airlines, über die ausgeweitete Kooperation.

“Die Schönbrunn Group freut sich sehr über die Kooperation mit Austrian Airlines. Das Branding des Austrian Airlines-Dreamliners ist ein weiterer Meilenstein in unserem Außenauftritt. Wir wünschen allen Fluggästen und Besatzungsmitgliedern, ‚Guten Flug und Happy Landings’ mit der Schönbrunn Palace“, so so Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group, zeigt sich sehr erfreut über die Zusammenarbeit.

“Highlights of Vienna“ fliegen um die Welt

Nach der OE-LPM sollen auch die zukünftigen Boeing 787-9 nach heimischen Sehenswürdigkeiten benannt werden, um somit die enge Verbindung von Austrian Airlines mit dem österreichischen Tourismus und somit auch dem Charme der Wiener Sehenswürdigkeiten zu unterstreichen. Austrian Airlines fliegt mehr als 125 Destinationen weltweit an und bringt so Tourist:innen aus aller Welt den österreichischen Charme und die österreichischen touristischen Schätze näher. „In Wien gibt es viele weltbekannte Sehenswürdigkeiten, die ideal sind, um gemeinsam mit unserer Marke um die Welt zu fliegen und unseren österreichischen Brand weiter zu verstärken. (…) Wir freuen uns auf viele weitere spannende Kooperationspartner, die mit uns abheben und das österreichische Flair in die Welt tragen möchten“, so Trestl weiter.