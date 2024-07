MSC Splendida: Drei zusätzliche Abfahrten im Herbst ab Triest

Die Reisen, sie starten am 30. Oktober sowie am 8. Und 17. November 2024, führen durch das östliche Mittelmeer und machen Station in Split, Piräus, Kusadasi, Istanbul, Korfu, Bari und enden am Startpunkt in Triest. Buchbar sind die Kreuzfahrten bereits ab 799 EUR pro Person.

Die MSC Splendida, 2009 in Dienst gestellt, bietet in 1.637 Kabinen Platz für maximal 4.363 Gäste, um die sich über 1.300 Crew-Mitglieder kümmern. (red)