Regent Seven Seas: neue Häfen für 2026/27

Es ist zudem möglich, die Voyage Collection-Reisen 2026-2027 mit einer geringen Anzahlung von 7,5% zu reservieren, wenn die Buchung zwischen dem 24. Juli und dem 31. August 2024 erfolgt, wie die Ultra-Luxusreederei mitteilt. Um das Debüt der Voyage Collection gebührend zu feiern, können Gäste 5% sparen, wenn sie zwei oder mehr Reisen zwischen dem 24. Juli und dem 7. August 2024 buchen. Sie können eine beliebige Reise auswählen, die in den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2027 zum Verkauf steht, und erhalten dann die Ermäßigung auf alle nachfolgenden Reisen, die Teil der Voyage Collection 2026-2027 von Regent sind.

„Unsere Voyage Collection 2026-2027 bietet eine unglaubliche Auswahl an Kreuzfahrten, die Luxusreisenden die Möglichkeit bietet, neue Kulturen kennenzulernen, neue Perspektiven zu gewinnen und unvergessliche Erinnerungen über Tausende von Seemeilen zu schaffen“, sagte Andrea DeMarco, Präsidentin von Regent Seven Seas Cruises. „Egal, ob sie sieben Tage oder sieben Wochen oder mehr an Bord verbringen, unsere Gäste werden die Welt entdecken, während sie den höchsten Standard an persönlichem Service und das umfangreichste Angebot an Inklusivleistungen aller Ultra-Luxus-Reedereien genießen – von geräumigen Suiten bis zu unbegrenzten Landausflügen, von exquisiten Spezialitätenrestaurants bis hin zu Premium-Getränken.“

Weltreisen, längere Aufenthalte, Overnight

Neben der 140-Nächte-Weltreise 2027 umfasst die Kollektion vier neue Grand Voyages mit einer Länge von 60 bis 82 Nächten, auf denen immense See- und Landgebiete erkundet werden. Regent hat zudem acht „Immersive Overnight“-Kreuzfahrten konzipiert, bei denen in fast jedem angelaufenen Hafen eine Übernachtung vorgesehen ist. Zu den weiteren Höhepunkten gehören neue Möglichkeiten, Alaska und die Karibik zu bereisen. Diese sind ab Seattle nach Alaska bzw. ab Galveston, Texas und Tampa, Florida in die Karibik. Darüber hinaus gibt es sieben Reisen in Japan mit längeren Aufenthalten in den Häfen, Touren zu den Fjorden von Milford, Doubtful & Dusky Sound in Neuseeland, Südamerika-Abenteuer mit der Drake Passage und der Arktischen Halbinsel, vier Island-Abfahrten und vieles mehr. Die Kollektion umfasst 144 Übernachtungen an berühmten Reisezielen wie Hongkong (China), Bora Bora (Französisch-Polynesien) und Mumbai (Indien) sowie 16 Erstanlauf-Häfen an Orten wie Mombasa (Kenia), Sansibar (Tansania) und Melaka (Malaysia).

Einige Highlights

Seven Seas Navigator, Seven Seas Voyager - Afrika & Arabien

Für Afrika und Arabien stehen neun Abfahrten zur Auswahl, darunter zwei spezielle Feiertags-Kreuzfahrten mit Reisen zwischen 15 und 21 Nächten. Die Gäste werden Landschaften und Kulturen in Häfen wie Maputo, Mosambik, Nosy Be, Madagaskar, Port Praslin, Seychellen, Kapstadt, Südafrika, Jeddah, Saudi-Arabien und Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, entdecken. Mit Mombasa (Kenia) und Sansibar (Tansania) werden zwei neue Häfen in der Region angelaufen.

Seven Seas Explorer - Alaska

Die Last Frontier wird exklusiv von Seven Seas Explorer auf gleich 16 Routen befahren und ist damit die luxuriöseste Art, die Schönheit von Alaskas Flora, Fauna und Landschaft zu erleben. Die Reisen dauern zwischen 7 und 14 Nächten und beginnen in Vancouver, British Columbia, Seward, Alaska, und zum ersten Mal auch in Seattle, Washington/USA. Zu den Anlaufhäfen dieses Reiseziels gehören der neue Hafen von Klawock sowie beliebte Häfen wie Sitka und Ketchikan und die Möglichkeit, die Inside Passage und den Hubbard-Gletscher zu befahren.

Seven Seas Explorer, Seven Seas Navigator - Asien

Seven Seas Explorer und Seven Seas Navigator erkunden die vielseitigen Orte Asiens auf 15 Reisen mit 12 bis 20 Nächten. Darunter befinden sich sieben Hafenaufenthalte in Japan, von denen einige die Gelegenheit bieten, die Kirschblütenzeit zu erleben. Weitere Höhepunkte sind mehrtägige Besuche in Singapur und Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, und Shanghai, China. Weitere Häfen in Indien, Indonesien, Südkorea und Sri Lanka können ebenfalls angelaufen werden, darunter acht Erstanläufe in Hirara (Miyakojima), Japan; Sakaiminato, Japan; Kanazawa, Japan; Akita, Japan; Oarai, Japan; Kupang (West Timor), Indonesien; Lombok (Lembar), Indonesien; und Melaka, Malaysia. (red)