Ruefa: Ausgezeichneter Lehrbetrieb

Das Gütesiegel gibt es seit 1997 für besondere Leistungen und Initiativen in der Lehrlingsausbildung. Dazu zählen unter anderem Erfolge in der Berufsschule und bei Lehrabschlussprüfungen, die Begleitung und Unterstützung der Lehrlinge während ihrer Ausbildungszeit, Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehrlingsausbildung sowie laufende Aus- und Weiterbildungsangebote für Lehrlinge wie auch für deren AusbilderInnen.

Würdigung für hohes Engagement

Mit der Verleihung des Prädikats „Ausgezeichneter Lehrbetrieb 2024 bis 2026“ durch den WKO-Fachverband der Reisebüros werden jene Unternehmen prämiert, die sich durch besonderes Engagement in der Ausbildung ihrer Lehrlinge auszeichnen und hohe Qualitätsstandards erfüllen. Ruefa begleitet die Ausbildung von Nachwuchskräften zu ReisebüroassistentInnen über die „Lehrlingsakademie“: Sie umfasse spezielle Programme mit gezielten Trainings und Exkursionen, um einerseits Wissen zu vermitteln und andererseits die Community unter den Lehrlingen zu fördern, so Ruefa in der Presseaussendung. Alle Informationen zur Lehre bei Ruefa für das Ausbildungsjahr 2024/2025 sind online unter www.lehrlingsdays.at zu finden. (red)