MSC Cruises: Frühbucherrabatt für Winterkreuzfahrten

MSC Cruises startet eine neue Rabattaktion: damit steht eine breite Auswahl an Winterkreuzfahrten mit bis zu 500 EUR Ermäßigung zur Verfügung. Darunter Routen zu den Traumstränden in der Karibik, im Orient, den Kanaren & Madeira, genauso wie vielfältige Mittelmeertouren. Außerdem läuft noch bis 10. Juli das Gewinnspiel, bei dem es Tickets für das Jubiläumsspiel des Rapid Wien vs. AC Milan am 20. Juli 2024 in Wien zu gewinnen gibt.

Angebote für Winterkreuzfahrten

So gibt es beispielsweise die 7-Nächte Reise an Bord der MSC Euribia von 14. bis 21. Dezember 2024 ab/bis Dubai zum Sonderpreis. Die Kreuzfahrt ab Dubai mit Halten in Doha, Bahrain, Abu Dhabi und Sir Bani Yas Island ist bereits ab 633 EUR p.P. buchbar.

Die Reise an Bord der MSC Fantasia im Westlichen Mittelmeer von 11. bis 18. Jänner 2025 ab/bis Barcelona ist bereits ab 569 EUR p.P. buchbar. Und in die Karibik geht es an Bord der MSC Seaside von 8. bis 15. Dezember 2024 ab/bis Miami bereits ab 609 EUR p.P.

Nähere Infos und weitere Angebote unter: www.mscbook.com

Gewinnspiel: Fußballmatch in Wien

Alle Neubuchungen vom 27. Juni bis zum 10. Juli 2024 haben die Chance eines von 5 Tickets für das Jubiläumsspiel des Rapid Wien vs. AC Milan am 20. Juli 2024 in Wien zu gewinnen. Dafür einfach die Buchungsnummer, den vollständigen Namen, Geburtsdatum und -ort an die Emailadresse events@msccruises.at schicken und schon ist man automatisch im Lostopf. (red)