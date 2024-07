Wer im Flugzeug extra viel Platz haben möchte, hat bei Corendon Airlines ab sofort die Möglichkeit sich freie Nachbarsitze zu sichern: Der freie Nachbarsitz ist über die Website von Corendon Airlines www.corendonairlines.com/de und dort unter „Extras“ im Bereich „Buchen & bearbeiten“ buchbar (vorbehaltlich Verfügbarkeit). Dazu müssen lediglich der Nachname des Fluggastes und die Reservierungsnummer eingegeben werden.

Flüge ab Wien, Graz, Linz & Salzburg



Corendon Airlines fliegt in den Sommer- und Herbstmonaten 2024 ab Österreich, Deutschland und der Schweiz zu rund 30 populären Urlaubszielen in der Türkei sowie in Griechenland, Spanien und Ägypten. Allein in Deutschland startet Corendon Airlines ab 20 Airports - mehr als jede andere Fluggesellschaft. Dazu kommen die Verbindungen ab Graz, Linz, Salzburg und Wien sowie ab Basel und Zürich.

Weitere Informationen zum Flugangebot und den Services von Corendon Airlines unter: www.corendonairlines.com/de (red)