Sunwave: Neue Thailand-Tour für Alleinurlauber

Der Singlereisen-Veranstalter Sunwave aus Hamburg hat eine neue rund zweiwöchige Tour in dem beliebten südasiatischen Reiseziel ausgearbeitet, deren große Highlights neben Nationalparkbesuchen und klassischem Sightseeing unter anderem die Übernachtungen in besonders nachhaltigen Trend-Hotels sind: mitten auf dem Chieo-Lan-See im Khao-Sok-Nationalpark schlafen die Solo-Traveller beispielsweise in sogenannten Floating Homes - schwimmende Bungalows, die eine einmalige Aussicht garantieren. Darüber hinaus liegt der Fokus der Reise auf authentischen Thailand-Erlebnissen abseits des Massentourismus.

Schwimmende Bungalows & Luxuszelte am Fluss

Obwohl Südostasien gemeinhin als eher exotisches Reiseziel gilt, hat es Thailand bereits in den „Mainstream“ geschafft. Für frischen Wind sorgt die neue Sunwave-Gruppenreise für Alleinurlauber: Hier schlafen Reisende mal in Luxuszelten am Flussufer, mal direkt im „Floating Home“ auf der Wasseroberfläche eines malerischen Sees. Letztere liegen derzeit nicht nur in Thailand im Trend: Das Konzept, auf diese Weise im Einklang mit der Natur zu nächtigen, stellt einen klaren Gegensatz zu einer hektischen Moderne im Zeitalter des Internets dar.

Das „Floating Home“ im Khao-Sok-Nationalpark hebt sich dabei in besonderer Weise von anderen ab: Von der Veranda aus genießten Gäste einen atemberaubenden Blick über den See, die umliegenden Inseln und den Dschungel, während das ebenfalls schwimmende Restaurant direkt vor der „Haustür“ frisch gefangenen, traditionell zubereiteten Fisch serviert. Und wer sich nach einem traditionell-thailändischen Gericht nach Entspannung sehnt, schwingt sich einfach ins Kajak und lässt sich auf der Seeoberfläche treiben. Wird nicht gerade auf den schwimmenden Bungalows oder in einem der schicken 4-Sterne-Hotels übernachtet, dann gibt es ein weiteres Highlight: Die klimatisierten Luxuszelten am Fluss, dessen gleichmäßiges Rauschen in den frühen Morgenstunden den schrillen Wecker ersetzt. Die Zelte sind Teil des Mida Resorts, das sich in besonderer Weise in punkto Nachhaltigkeit engagiert: Die lokalen Köstlichkeiten der Küche werden hier etwa mit Zutaten zubereitet, die direkt aus einer eigenen Biofarm stammen.

Authentische Erlebnisse abseits der Massen

Die Erkundungen der knapp zweiwöchigen Tour bringen der Reisegruppe die faszinierende asiatische Kultur näher – mit Sunwave allerdings fernab gewöhnlicher Mainstream-Hotspots. So werden im Dschungel wilde Elefanten gefüttert, prächtige Tempel besucht und zu Füßen des Erawan-Wasserfalls im gleichnamigen Nationalpark gebadet. Der Kreis schließt sich mit einem Besuch des „Floating Markets“ entlang des Flusses Chao Phraya - der Name lässt bereits vermuten, wo hier um Souvenirs gefeilscht wird.

Details zur Gruppenreise

Wie für Sunwave üblich, wird auf eine ausgeglichene Geschlechterparität geachtet. Darüber hinaus sind die Touren in unterschiedliche Altersgruppen aufgeteilt. Der Fokus der Reisen liegt dabei auf dem Schaffen einzigartiger Momente mit Gleichgesinnten. Preisbeispiel: Buchbar ist ein Platz auf einer der Reisen ab 2.799 EUR inklusive Flug

Nähere Infos unter: www.sunwave.de (red)