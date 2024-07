Restplatzbörse verschenkt Sommerpakete als Dankeschön

Während der Last-Minute-Zeit herrscht in den 20 Reisebüros der Restplatzbörse immer Hochbetrieb. Dieses Jahr stellte die FTI-Insolvenz die Branche vor zusätzliche Herausforderungen: SchnäppchenjägerInnen beraten, verzweifelte FTI-KundInnen betreuen und das Tagesgeschäft erledigen. Als Zeichen der Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten und kommenden Wochen erhalten alle MitarbeiterInnen eine besondere Überraschung.

“Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung in diesen speziellen Wochen bedanken. Die fantastische Zusammenarbeit und positive Energie haben sehr geholfen, die stressige Zeit gemeinsam zu meistern, damit unsere KundInnen glücklich in den Sommer starten können”, strahlt Vertriebsleiter Roman Kresz. Um den Reiseprofis eine Freude zu bereiten, wurde in Zusammenarbeit mit Partnern ein exklusives Sommerpaket geschnürt.

Das steckt im Feel Good-Sommerpaket

In der Restplatzbörse Strandtasche warten diese sommerlichen Must-Haves:

Hamamtuch von LeStoff: Das hochwertige Tuch aus Biobaumwolle ist leicht, trocknet schnell und somit der perfekte Begleiter am Strand, im Spa oder zuhause. Für die fleißigen Restplatzbörse KollegInnen gibt es das Tuch in strahlendem Türkis. Viele weitere Farben sind im LeStoff Onlineshop erhältlich.

Sonnenschutz von Louis Widmer: Mit den hochwertigen Sonnenpflegeprodukten der Schweizer Qualitätsmarke ist das Restplatzbörse-Team von Kopf bis Fuß bestens vorbereitet für den Sommer. Dank fortschrittlicher Formulierung ziehen die Produkte schnell ein und hinterlassen ein angenehm leichtes Hautgefühl. Die MitarbeiterInnen dürfen sich über eine "All Day Sonnenmilch LSF 30 oder 50+", ein "Sun Gel LSF 30" sowie den Sonnenschutz "Sun Protection Face LSF 30 oder 50+" freuen.

Sommerparfum von s.Oliver: Mit einem Hauch von spritzigem Pfirsich und erfrischender Melone zaubert die Limited Edition “Feels Like Summer” ein Stück Sommer ins Reisebüro.

BodySplash von 4711: Der fruchtig-florale Duftmix “Green Oasis” sorgt für den Frischekick. Ein paar Spritzer dieses belebenden Sprays reichen aus, um Energie zu tanken und erfrischt in die nächste Beratung zu starten.

Schokolade von Milka: Eine süße Belohnung während oder nach einem Tag im Reisebüro. Weil manchmal nur Schokolade hilft.

Gewinnspiel

Die Restplatzbörse verlost mehrere Feel Good Sommerpakete: Wer dem Unternehmen auf Social Media folgt oder den Newsletter abonniert, hat die Chance auf ein eigenes Sommerpaket mit Goodies für die ganze Familie.

Mehr Infos unter: www.restplatzboerse.at/sommerpaket

Die Restplatzbörse wünscht allen KollegInnen und PartnerInnen einen großartigen Sommer. (red)