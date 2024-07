nicko cruises: Neuer Event- und Themenreisen-Katalog 2025

"Außergewöhnlich, einmalig und einfach etwas Besonderes": So bezeichnen die Kreuzfahrtexperten von nicko cruises ihr vielseitiges Programm, das sie für den neuen Katalog Themen- und Eventreisen 2025 ausgearbeitet haben. Darin enthalten sind zwei- bis zehntägigen Kreuzfahrten mit Schwerpunkt auf Kulinarik, Kunst, Kultur oder Musik. Dabei reisen die Gäste entlang malerischer Landschaften und Metropolen auf den schönsten Flüssen Europas.

Event- und Themenreisen 2025

Im Rahmen einer Event- und Themenreise erleben Gäste exklusive Höhepunkte sowohl an Bord der modernen Flussschiff-Flotte als auch an Land - und das ganz ihren persönlichen Vorlieben entsprechend. Dabei bleibe nicko cruises einmal mehr seiner Philosophie des Slow Cruising treu, denn eine gewisse Langsamkeit, die für die meisten Menschen mit dem Genießen verbunden ist, wird bei diesen Reisen großgeschrieben.

Beispiele: Wein- und Genusskreuzfahrten

Vielfältige Geschmacks- und Kulturerlebnisse bieten sich Kreuzfahrenden z. B. bei einer Reise auf der Donau, die nach Österreich, in die Slowakei und nach Ungarn führt. Bei den 8-tägigen Reisen ab/bis Passau mit der komfortablen Celina lernen die Gäste regionale Spezialitäten kennen und erleben Ausflüge abseits der bekannten Touristenpfade.

Weinliebhaber können ihrer Leidenschaft bei einer 8-tägigen Reise mit der Bijou du Rhone ab/bis Lyon frönen. Auf Rhône und Saône geht es durch die farbenfrohen Landschaften des französischen Südens.

Auch entlang der schönsten Weinregionen auf den Flüssen Deutschlands, z. B. in acht Tagen auf Mosel und Rhein oder in zehn Tagen auf Rhein und Main mit der modernen nickoSpirit, lassen sich kulturelle Highlights, malerische Kleinstädte sowie das Kosten feinster Rebsäfte und anderer Köstlichkeiten harmonisch zu einer unvergesslichen Erfahrung für alle Sinne verbinden.

Beispiel: Kunst und Musik

Ganz im Sinne des Impressionismus lassen sich die Region entlang der Seine sowie die französische Alabasterküste auf den Spuren weltberühmter Künstler erleben. Die achttägige Kreuzfahrt auf der Seine mit der Seine Comtesse ab/bis Paris führt unter anderem nach Rouen mit seinen zahlreichen alten Fachwerkgebäuden und von Le Havre aus in den malerischen Seefahrer- und Künstlerort Honfleur.

Beispiele: Zweitägige Eventreisen

Besonders zum Schnuppern von Kreuzfahrtluft auf dem Fluss und zum Erleben exklusiver Veranstaltungen eignen sich die Eventreisen, bei denen die Gäste eine Nacht in einer der komfortablen Kabinen an Bord der jeweiligen Schiffe verbringen.

Wer die Sterneküche liebt, wird beim exklusiven Dinner Club YouDinner an Bord der nickoSpirit in den Genuss feinster Gaumenfreuden kommen. An gleich zwei Terminen, im März ab Köln und im November ab Frankfurt, servieren Michelin-prämierte Spitzenköche den anspruchsvollen Gästen ein 5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung.

Spürsinn beweisen heißt es bei „Sekt mit Schuss“ im Rahmen der Veranstaltung KRIMI total DINNER an Bord der Rhein Symphonie. Bei den Reisen ab/bis Köln im März und Oktober 2025 steht der Abend ganz im Sinne mörderischer Spannung, Spaß und Genuss.

Für Gäste, deren Herz bei Schlagermusik höherschlägt, hält nicko cruises ein besonderes Event-Highlight bereit: Bei den größten Hits von Udo Jürgens und Helene Fischer, dargeboten von den Showprofis Edwina de Pooter und Dirk Elfgen, ist Herzbeben garantiert. Die Tribute-Shows an Bord der nickoSpirit und Rhein Melodie finden im März 2025 ab/bis Köln sowie auf der nickoSpirit im November ab/bis Frankfurt statt.

Der neue Katalog Event- und Themenreisen 2025 kann HIER online durchgeblättert werden.