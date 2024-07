Oceania Cruises: Aufschwimmen der Allura

offiziell am 18. Juli 2025 von Triest aus in Dienst gestellt werden soll - begonnen wurde.

Die Allura von Oceania Cruises wurde kürzlich aus dem Trockendock in der Fincantieri-Werft in Sestri Ponente gehoben und zum Ausrüstungsliegeplatz gebracht, um mit der Ausstattung der luxuriösen Gästebereiche zu beginnen - der Schwerpunkt liege dabei auf den Suiten, den Lounges und den außergewöhnlichen Restaurants. Damit befinden sich die Bauarbeiten in der Endphase und die Allura nähert sich mit großen Schritten ihrem Debüt: das zweite Schiff der A-Klasse wird offiziell am 18. Juli 2025 von Triest aus in Dienst gestellt und fährt in sechs Tagen durch das östliche Mittelmeer nach Athen.

Zweites Schiffs der A-Klasse läuft vom Stapel

„Das Ausschwimmen ist ein wichtiger Moment für alle bei Oceania Cruises und Fincantieri, da wir der Aufnahme der Allura in unsere Familie näher kommen“, sagt Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises. „Nachdem wir nun den Rohbau fertiggestellt haben, freuen wir uns darauf, mit dem Innenausbau zu beginnen. Es wird viele aufregende Veränderungen geben, die unser Angebot weiter verbessern.“

Im Rahmen des Aufschwimmens wurde das Schiff außerdem vom Kaplan der Werft, Pater Stefano, in einer stillen Zeremonie gesegnet, um dem kürzlich verstorbenen General Claudio Graziano, Vorsitzender von Fincantieri, zu gedenken. Caterina Romeo, Konstrukteurin in der technischen Abteilung von Fincantieri, taufte das Schiff traditionell auf den Namen Allura und segnete das Schiff und alle, die auf ihr reisen werden. (red)