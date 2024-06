Robinson: Neue Clubs auf Sansibar und Boa Vista

Der führende Anbieter für Premium-Cluburlaub verfügt auf der Fernstrecke bereits über Clubs in Thailand, auf den Malediven und ab Ende des Jahres außerdem in Vietnam. „Premium-Cluburlaub richtet sich mit dem hohen Anspruch an Qualität, Kulinarik und Sportangeboten an unterschiedliche Zielgruppen und trifft einen Trend. Wir verzeichnen mit unseren Clubmarken eine stetig steigende Nachfrage und unser Blick geht klar in Richtung Wachstum. Exotische Ziele sind dabei immer spannend, für unsere langjährigen Stammgäste wie für neue Fans unserer Marke. Zugleich setzen wir weiterhin auf Badedestinationen in Europa sowie Aktivurlaubsziele im Alpenraum“, betont Bernd Mäser, Geschäftsführer Robinson und TUI Magic Life.

Robinson auf Sansibar

Der Robinson Sansibar wird an der Ostküste, am idyllischen Muyuni Beach liegen und über 320 Zimmer und Villen verfügen. Die moderne Anlage, die gegenwärtig nach höchsten Standards geplant wird, soll zur Wintersaison 2026/27 eröffnen und Urlaubern künftig eine Kombination aus Erholung und Abenteuer – mit Aktivitäten und Exkursionen, die es so nur in Tansania zu erleben gibt - bieten.

„Mit unserem neuen Projekt auf Sansibar setzen wir die Stärken unserer Marke optimal um: Paradiesische Strände und kristallklares Wasser bieten ideale Bedingungen für Wassersportarten wie Tauchen, Schnorcheln, Segeln und Kiten. Darüber hinaus zeichnet sich die Insel durch eine reiche Kultur und spannende Geschichte aus. Diese einzigartige Mischung aus Erholung und Abenteuer macht Sansibar zum perfekten Standort für einen Robinson Club," sagt Geschäftsführer Bernd Mäser.

Zweiter Club auf den Kapverden



Seit 2019 gehört der Robinson Cabo Verde auf der Insel Sal fest zum Robinson Portfolio und hat sich binnen kürzester Zeit zu einem absoluten Aufsteiger im Programm entwickelt. Mit der Planung der neuen Anlage auf Boa Vista setzt Robinson seine Erfolgsgeschichte auf den Kapverdischen Inseln nun fort und stärkt seine Position als führende Marke für Premium-Cluburlaub.

„Mit unserem Robinson Cabo Verde als Adults-Only-Club sprechen wir eine erwachsene Zielgruppe an. Die neue Anlage auf der Nachbar-Insel Boa Vista richtet sich mit einem For-All-Konzept auch an Familien und ist damit eine ideale Ergänzung", so Bernd Mäser. Der Club wird an der Westküste der Insel Boa Vista entstehen und über 320 Zimmer und Bungalows verfügen. Highlights werden die eigene Wassersportstation sowie der Sportpark mit Tennis-, Padel- und Fußballplätzen sein. Zudem ist ein Aquapark mit verschiedenen Pools und Wasserrutschen geplant.