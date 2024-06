Star Clippers: Neue Mittelmeerrouten im Herbst 2025

So segeln die Royal Clipper und die Star Flyer im Westlichen Mittelmeer, während die Star Clipper Häfen im Östlichen Mittelmeer ansteuert, bevor es anschließend für die Flotte über den Atlantik in Richtung Karibik und Costa Rica geht.

Royal Clipper Routen

Die Royal Clipper, weltgrößtes Fünf-Mast-Vollschiff, nimmt von Civitavecchia aus zunächst Kurs auf Korsika. Von dort geht es mit Insel-Hopping weiter: von Menorca über Mallorca nach Ibiza. Nach verschiedenen Anläufen in spanischen Häfen führt die Route der Royal Clipper nach Gibraltar, Tanger in Marokko und Lissabon, bevor der Großsegler den Atlantik quert.

Star Clipper Routen

In die antike Welt Griechenlands taucht die Star Clipper mit der Reise „Inseln der Sporaden“ ein. Der Viermaster setzt in der Ägäis die Segel und besucht dabei unter anderem Inseln wie Limnos, auf der Poliochni liegt, die als älteste Stadt Europas gilt. Auf der Sonderroute ist zudem ein Halt an der türkischen Küste geplant, dort erwartet historisch interessierte Besucher das antike Pergamon.

Star Flyer Routen

Das Schwesterschiff Star Flyer setzt die Segel im Westlichen Mittelmeer und nimmt ab Nizza Kurs auf Málaga. Auf der Route macht der Viermaster, ebenso wie die Royal Clipper, Halt auf den Balearen, bevor es weiter nach Andalusien geht.

Reisebeispiele Sonderrouten Mittelmeer:

Star Flyer: 22. bis 29. Oktober 2025, 7 Nächte, ab Nizza bis Málaga, inklusive Vollverpflegung, ab 2.525 EUR p.P. (Außenkabine).

Star Clipper: 11. bis 18. Oktober 2025, 7 Nächte, , ab/bis Piräus/Athen, inklusive Vollverpflegung, ab 2.525 EUR p.P. (Außenkabine).

11. bis 18. Oktober 2025, 7 Nächte, , ab/bis Piräus/Athen, inklusive Vollverpflegung, ab 2.525 Royal Clipper: 4. bis 17. Oktober 2025, 13 Nächte, ab Civitavecchia/Rom bis Lissabon, inklusive Vollverpflegung, ab 5.025 EUR p.P. (Außenkabine).

