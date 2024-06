TUI Hotelmarkentag 2024 mit knapp 600 TeilnehmerInnen

Die länderübergreifende Online-Schulungsmaßnahme von TUI informierte Agents kompakt an einem Tag über wichtige News und Highlights der TUI Hotelmarken und -konzepte. In Österreich erhielten die Agents für die Teilnahme an den Sessions ein Zertifikat und konnten zusätzlich attraktive Preise gewinnen.

Erfolgreicher virtueller Schulungstag für Agents

Beim TUI Hotelmarkentag konnten Agents aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an sechs virtuellen Schulungssessions teilnehmen. In den 40-minütigen Vorträgen drehte sich alles um die TUI Hotelmarken und -konzepte. Dazu zählen die RIU Hotels, TUI Suneo und Time to Smile, TUI Blue, TUI Kids Club sowie TUI Magic Life und Robinson. In jeder Session hatten die Teilnehmenden auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Schulungssessions wurden abwechselnd von TUI Hotel- und Clubmarken-Expertinnen und -Experten aus Österreich und Deutschland abgehalten.

Auszeichnungen & Preise

In Österreich erhielten die Agents für ihre Teilnahme am TUI Hotelmarkentag ein Zertifikat und konnten je nach Anzahl der absolvierten Sessions attraktive Preise gewinnen. Agents, die an zumindest ein bis drei Webinaren teilgenommen haben, wurden als „TUI Hotelmarken Ambassador“ ausgezeichnet und konnten einen TUI Reisegutschein in Höhe von 300 EUR gewinnen. Bei einer Teilnahme an vier bis fünf Webinaren erhielten die Agents den Titel „TUI Hotelmarken Expert“ und hatten die Chance auf einen dreitägigen Aufenthalt für eine Person im Robinson Sarigerme Park. All jene Agents, die bei allen sechs Webinaren dabei waren, wurden mit dem Titel „TUI Hotelmarken Champion“ ausgezeichnet und konnten an der Verlosung von einem einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen im TUI Magic Life Africana teilnehmen. Unter allen Ambassadors, Experts und Champions wurde jeweils ein Gewinner bzw. eine Gewinnerin ausgelost.

TUI freut sich über die rege Teilnahme am TUI Hotelmarkentag und bedankt sich bei den Agents für das große Interesse und Engagement. (red)