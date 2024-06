Porto lockt mit neuer Dali-Ausstellung

Die Schau umfasst eine breit gefächerte Sammlung von Werken, darunter Zeichnungen, Skizzen, Gemälde, Skulpturen sowie kommerzielle und werbliche Arbeiten von Salvador Dalí. Einer der Höhepunkte ist die Auswahl von Bildern, die zwischen 1955 und 1985 von Robert Descharnes, einem französischen Fotografen und Freund Dalís, aufgenommen wurden und einen seltenen Einblick in das persönliche Leben des Künstlers und in sein familiäres Umfeld gewähren. Salvador Dalí, 1904 in Figueres im Nordosten Spaniens geboren, wurde durch seinen unverwechselbaren Stil zu einer globalen Persönlichkeit. Seine Kreativität, sein provokanter Humor und sein berühmter Schnurrbart machten ihn zu einem unvergesslichen Charakter, der die Zeit überdauert hat.

Vielseitiges Museum

„Diese Ausstellung ist eine unverzichtbare Gelegenheit, das Erbe eines der ikonischsten Künstler des 20. Jahrhunderts zu erkunden und den Mann hinter dem Mythos zu entdecken“, betont Adrian Bridge, Generaldirektor der Fladgate Partnership-Gruppe, zu der WOW gehört. „Diese Sammlung zeigt die Vielseitigkeit des Atkinson-Museums, das sich zum Ziel gesetzt hat, bemerkenswerte internationale Ausstellungen nach Porto zu bringen, die die unterschiedlichsten Spektren der Kunst berühren.“ Die Ausstellung „Dalí Universe“ wird von Nicolas Descharnes mitgestaltet, von Tiago Feijó kuratiert und von Andreia Esteves koordiniert, die für das Atkinson Museum und die internationalen Partnerschaften von WOW zuständig ist.

Die Eintrittskarten sind online erhältlich; Erwachsene zahlen 15 EUR, Kinder die Hälfte. Die Dalí-Ausstellung wird bis zum 31. Oktober im Atkinson Museum zu sehen sein und kann täglich von 10 bis 19 Uhr besucht werden. (red)