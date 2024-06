Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 24/25

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

EM startet in Deutschland:

Ab heute findet in Deutschland die Europameisterschaft 2024 im Fußball statt. Das Eröffnungsspiel wird in München abgehalten, das Finale wird in Berlin ausgetragen. Während des Zeitraums finden Spiele in verschiedenen Stadien im ganzen Land statt, darunter: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.

Renfe-Streik in Spanien:

Die Eisenbahngewerkschaft SF hat für heute zu einem Streik bei der Eisenbahngesellschaft Renfe aufgerufen. Zusätzlich werden ab 10 Uhr Demonstrationen an folgenden Bahnhöfen stattfinden: Madrid-Atocha, Barcelona Sants, Sevilla Santa Justa, Málaga-Los Prados, Saragossa Delicias, Miranda de Ebro und Oviedo. Ab 12 Uhr wird am Bahnhof Ourense eine weitere Demonstration stattfinden.

Airport-Streik in Neapel:

Für morgen von 13 bis 17 Uhr ist ein Streik des Personals des Torre di Controllo ENAV Napoli am internationalen Flughafen Neapel (NAP), Region Kampanien, geplant. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch das Personal des Avia-Partners am Flughafen Bologna Guglielmo Marconi (BLQ) in der Region Emilia-Romagna hat von ca. 13 bis 17 Uhr (Ortszeit) einen vierstündigen Streik im Luftverkehr geplant.

Nachverkehrsstreik in Mailand:

In Mailand findet am Montag. 17. Juni 2024, ein Streik im öffentlichen Nahverkehr statt. Sollte er wie geplant und mit hoher Beteiligung durchgeführt werden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Gedenktag Juneteenth in den USA:

Anlässlich des Gedenktages Juneteenth, mit dem an das Ende der Sklaverei in den USA erinnert wird, sind am Mittwoch, 19. Juni 2024, landesweit Demonstrationen möglich. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen.

