RSSC bietet neue All-Inclusive-Tarifoption

Regent Seven Seas Cruises, eine der weltweit führenden Ultra-Luxus-Kreuzfahrtreedereien, stellt eine neue Tarifoption vor, die Gästen noch mehr Möglichkeiten bietet, ihre Reise an ihre individuellen Vorlieben anzupassen. Die neue Tarifoption steht allen Reisenden mit Reservierungen ab 1. Juli 2024 zur Verfügung. Reservierungen, die vor dem 1. Juli 2024 getätigt wurden, bleiben unverändert und beinhalten die ursprünglich gewählten Annehmlichkeiten.

Zwei All-Inclusive-Optionen

Reisende haben künftig die Wahl zwischen der bestehenden All-Inclusive-Cruise Fare mit zahlreichen im Reisepreis inkludierten Leistungen wie unbegrenzte Landausflüge, Spezialitätenrestaurants und Premium-Getränke, Wäscheservice, Trinkgelder und vieles mehr, oder der neuen Ultimate All-Inclusive Fare, die über das Kreuzfahrterlebnis hinaus auch Hin- und Rückflüge in der Economy-Klasse sowie einen neuen privaten Chauffeurservice mit Blacklane beinhaltet.

„Wir freuen uns sehr, dieses brandneue Angebot als Teil unserer Ultimate All-Inclusive Fare ankündigen zu können. Die Einführung des Blacklane-Chauffeur Services untermauert unser branchenführendes Wertversprechen der ‚The Most Inclusive Luxury Experience‘ und bietet den Gästen mehr Flexibilität, ihre Reise nach ihrem individuellen Geschmack und ihren Vorlieben zu gestalten", so Andrea DeMarco, President von Regent Seven Seas Cruises.

Tarifoptionen im Überblick:

Die bestehende All-Inclusive Cruise Fare:

All-Inclusive Cruise Fares sind ideal für Gäste, die alle Vorteile von The Most Inclusive Luxury Experience während ihrer Kreuzfahrt genießen möchten, es aber vorziehen, ihre Reisevorbereitungen selbst zu treffen. Dies gibt den Gästen mehr Flexibilität bei der Planung ihrer Reise, einschließlich der Möglichkeit, Kreditkarten- oder Airline-Treuepunkte für den Kauf ihrer Flüge zu verwenden, was ein häufig genannter Wunsch von Gästen war.

Die Ultimate All-Inclusive Fare:

Zusätzlich zu all dem Luxus, der in der All-Inclusive Cruise Fare enthalten ist, kommen Gäste in den Genuss weiterer Vorteile:

Hin- und Rückflug in der Economy Class, auf Wunsch auch in der First, Business oder Premium Economy Class

Bustransfers zwischen Flughafen und Schiff

Ein Guthaben von bis zu 500 USD pro Suite (250 USD pro Gast) für einen privaten Chauffeurservice von Blacklane, einem brandneuen Angebot von Regent, das für Transfers zwischen Heimatort und Flughafen oder für ein Upgrade der kostenlosen Bustransfers vom Flughafen zum Schiff genutzt werden kann.

Weitere Informationen unter: RSSC.com/ultimate-all-inclusive-luxury (red)