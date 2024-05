Scylla: Neues Schiff für den Douro

Das Schiff, speziell für den Douro und seine Schleusen entworfen, ist das 40. Flussschiff der Reederei und wurde von der portugiesischen Generalkonsulin Lídia Nabais getauft. Scylla-CEO Arno Reitsma betonte den besonderen Stellenwert der Porto Mirante, die nicht nur das zweite Douro-Schiff, sondern auch einen Meilenstein in der den Wachstumsplänen der Reederei darstellt. Das Schiff bietet Platz für 120 Gäste in 60 geräumigen Außen-Doppelkabinen, alle mit französischen Balkonen. An Bord gibt es zwei Restaurants, einen Fitnessraum, eine Panoramalounge mit Bar, eine Skylounge, einen Bordshop und ein Sonnendeck mit großem Pool, der eine Besonderheit ist. Das vollständig klimatisierte Schiff steht für exklusive Fahrten auf dem Douro zur Verfügung.

Für Viva Cruises unterwegs

Scylla gilt als Allround-Partner für die Vercharterung von Kreuzfahrtschiffen und hat langjährige Partnerschaften mit renommierten Reiseveranstaltern, darunter Phoenix Reisen, Riviera Reisen und den hauseigenen Veranstalter Viva Cruises. Nach der feierlichen Taufe in Düsseldorf ist die Porto Mirante in diesem Jahr zunächst unter anderem für Riviera Reisen, Phoenix Reisen und Gordon auf dem Douro unterwegs. Im kommenden Jahr sticht das Flussschiff dann für internationale Charterpartner, darunter auch den hauseigenen Veranstalter Viva Cruises, in See. (red)