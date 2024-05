Coral Travel erweitert Fernstrecken-Portfolio

Im Fernstreckenangebot wurden die Zielgebiete Vietnam und Mauritius neu aufgenommen. Unter dem Motto „Qualität und Vielfalt" erweitert Coral Travel das Angebot auf den Malediven, in Thailand und den Emiraten, sowie in der Dominikanischen-Republik und Kuba. Das bestehende Angebot werde dabei teilweise verdoppelt oder sogar verdreifacht. Besonderer Fokus liege hierbei auf beliebten Hotels, speziell im 4- und 5-Sterne-Bereich, sowie auf höherwertigeren Zimmerkategorien. Neu seien unter anderem die „Cinnamon Hotels & Resorts“ auf den Malediven und „Iberostar Hotels und Resorts“ auf Kuba. In den neuen Destinationen können KundInnen z.B. die „Vinpearls Hotels & Resorts“ in Vietnam oder die „Beachcomber Hotels“ auf Mauritius buchen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit 'Beachcomber Hotels' im Juni eine exklusive Inforeise durchführen werden. Dies unterstreicht unser Engagement in den Fernstreckenzielen“, so Ender Karadag, Head of Sales von Coral Travel & FERIEN Touristik.

Ausbau des Flugangebots

Wir freuen uns, unser Portfolio und Flugangebot für die kommende Wintersaison zu erweitern und unseren Kunden noch mehr Vielfalt und Qualität zu bieten", sagt Alexander Trenks, Head of Flight bei Coral Travel & FERIEN Touristik. „Wir sind sicher, dass diese neuen Angebote das Reiseerlebnis unserer Kunden bereichern und unvergessliche Momente ermöglichen werden."

Flüge zu sehr attraktiven Konditionen biete Coal Travel mit dem langjährigen Partner Condor - vor allem auf den Direktflügen nach Thailand und in die Karibik. Ganz neu würden ab sofort bei Coral Travel deutlich mehr Verbindungen mit Linienflügen gebucht werden können, etwa mit Lufthansa oder Turkish Airlines. Die Zielgebiete in Südostasien und im Indischen Ozean würden durch verschiedene Hub-Verbindungen über die Golfstaaten, beispielsweise mit Emirates über Dubai, besonders profitieren, heißt es weiter.

Für noch mehr Flexibilität ist der „FLEX4KISS“- Tarif für 29 EUR pro Erwachsenen auch für die Fernstrecke zubuchbar. Dies gelte auch für Buchungen mit Linienflügen. (red)