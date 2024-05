Dertour Deluxe Campus Live Istanbul

Begleitet von Jörg Fermüller, Dertour Austria, Janine Kranz, Flughafen Salzburg, und Bünyamin Özkan, Turkish Airlines, fing das Campus Live bei einem gemütlichen Frühstück in der Business Lounge am Airport Salzburg an. Am Flug von Salzburg nach Istanbul konnte die Gruppe dann die Annehmlichkeiten der preisgekrönten Business Class der Turkish Airlines genießen. Vor Ort wurde das Dertour Deluxe Hotelportfolio getestet und im Detail kennengelernt. So übernachteten die TeilnehmerInnen stilvoll im Ciragan Palace Kempinski und im Swissotel The Bosphorus. Kulinarisch verwöhnt wurde die Gruppe u.a. in den erstklassigen Restaurants des The Peninsula Istanbul, des Shangri-La Bosphorus sowie des luxuriösen Four Seasons Hotel.

Istanbul hautnah

Natürlich durften auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt nicht fehlen: die Hagia Sophia, Yerebatan – der versunkene Palast, ein Besuch des Gewürzbasars, sowie das Hafenviertel Galataport. Bei einer Bootsfahrt am Bosporus konnten die TeilnehmerInnen die kosmopolitische Metropole aus einer anderen Perspektive bewundern. „Die Dertour Deluxe Tour nach Istanbul war einfach nur toll. Die Hotels, jedes auf seine eigene Art und Weise atemberaubend, die Stadt Istanbul ist unglaublich spannend und immer eine Reise wert. Alles bestens organisiert, informativ und lustig – diese Tour hinterlässt definitiv einen bleibenden Eindruck“, schwärmte Astrid Gregor von Touralpin Touristik in Maishofen.

Außerdem bei diesem Campus Live Deluxe mit dabei waren: Fabienne Bock (Reisebüro Idealtours Telfs), Daniela Dorner (Mader Reisen Linz), Bianca Gastl (Haberl Tours Innsbruck), Andrea Gschnaidtner (Reisewelt Mauthausen), Tanja Heugenhauser (Kuoni Travel Partner Saalfelden), Hildegard Ivanic (Weltweitreisen Eugendorf), Lydia Lintner (Ruefa Reisen Oberndorf), Barbara Schnellrieder (Christophorus Reisebüro Wattens) und Sonja Stoios (Reisebüro Kuoni Innsbruck).