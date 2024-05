GRUBER-reisen: Agenttour nach Porto

Die Tour, welche seitens Austrian Airlines von Bernhard Hamela begleitet wurde, bot den Reiseprofis einen Einblick in die Schönheit und den Charme von Porto, das für seine malerische Lage am Ufer des Douro-Flusses berühmt ist. Neben der Besichtigung ausgewählter Stadthotels stand vor allem die Erkundung der Stadt mit ihrem farbenfrohen Altstadtviertel, barocken Kirchen und beeindruckenden Brücken im Vordergrund. Bei einer Schifffahrt auf dem Douro genossen die TeilnehmerInnen Ausblicke auf die Weinberge und Porto aus einer einzigartigen Perspektive.

Kulinarik im Fokus

In der „World of Wine" tauchten sie in die reiche Geschichte und Vielfalt des portugiesischen Weins ein und nahmen an einer exquisiten Verkostung teil. Außerdem erwartete die Gruppe eine spannende Führung durch eine traditionelle Portweinkellerei, bei der sie in die Geheimnisse der Herstellung des berühmten Portweins eingeweiht wurden und verschiedene Sorten verkosten konnten. Die portugiesische Küche verwöhnte dazu die Gaumen mit einer Vielzahl an Geschmacksrichtungen, von traditionellen Fischgerichten bis hin zu köstlichen Pasteten und süßen Desserts, bevor es mit Austrian wieder zurück in die Heimat ging. (red)