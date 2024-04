Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 14/15

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in der Slowakei:

Für morgigen Samstag, den 7. April 2024, ist in der Slowakei die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen angesetzt. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Präsidentschaft tritt der pro-europäische Diplomat Ivan Korčok gegen den sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini an. Trotz verstärkter Polizeipräsenz sind unter Umständen teils gewaltsame Proteste nicht auszuschließen. Außerdem kann es zu Einschränkungen im lokalen Verkehr kommen.

Kommunalwahlen in Polen:

Am Sonntag, den 7.April 2024, finden in Polen landesweit Kommunalwahlen statt. Die Wahlen gelten als erster Test für die Zustimmung der Bevölkerung zur neuen polnischen Regierung um Donald Tusk, die seit vergangenem Jahr im Amt ist. Im Rahmen der Wahlen sind Proteste nicht auszuschließen, entsprechend werden die Sicherheitsmaßnahmen besonders in den größeren Städten verstärkt.

Sonnenfinsternis in Kanada:

Am Montag, den 8. April 2024, wird es in ganz Kanada eine partielle Sonnenfinsternis geben, in Teilen von Ontario, Quebec, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia sowie Neufundland und Labrador sogar eine totale Finsternis. In diesem Zusammenhang kann es in Erwartung eines erhöhten Besucheraufkommens zu Schließungen öffentlicher Einrichtungen kommen. Auf der Niagara-Halbinsel wurde der Notstand ausgerufen, um die Sicherheit aller Reisenden sicherstellen zu können.

Streik der Flugsicherung in Griechenland:

Die Mitarbeitenden der Luftverkehrskontrolle in Griechenland treten aller Voraussicht nach am Dienstag, den 9. April 2024, in einen vierstündigen Streik. Der Ausstand soll zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr stattfinden. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung durchgeführt werden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr inklusive Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen.

Parlamentswahlen in Südkorea:

Die Menschen in Südkorea wählen am Mittwoch, den 10. April 2024, ein neues Parlament. Für die regierende People Power Party (PPP) gilt es, möglichst viele Sitze von der stärksten Oppositionspartei, der der Democratic Party (DP), zurückzugewinnen, die derzeit mit 180 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament hält. Die Sicherheitskräfte verstärken im Rahmen der Wahlen ihre Präsenz, örtliche Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Jahrestag des Militärputschs im Sudan:

Am Donnerstag, den 11. April 2024, jährt sich im Sudan der Militärputsch von 2019, bei dem der ehemalige Staatspräsident Umar al-Baschir gestürzt wurde. Aufgrund möglicher Proteste verschärfen die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen, dennoch sind mitunter gewaltsame Auseinandersetzungen nicht auszuschließen.

